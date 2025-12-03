У Туреччині найбільший перевізник нафти відмовився працювати з РФ: у чому причина

Турецька судноплавна компанія Besiktas Shipping, яка володіє пошкодженим біля узбережжя Сенегалу танкером Mersin, заявила про припинення всіх операцій з Росією через надвеликі ризики для безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує "Reuters".

Танкери РФ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що минулого тижня нафтовий танкер Mersin постраждав від чотирьох зовнішніх вибухів, поки стояв на якорі поблизу Дакара. Внаслідок вибухів судно було серйозно пошкоджено, причина вибухів поки не зрозуміла.

Через кілька днів після інциденту з Mersin його власник, Besiktas Shipping заявила, що припиняє всі рейси до Росії та Росії. Жодних операцій з російськими вантажами та замовниками не буде, оскільки ризики надто великі.

"Ситуація з безпекою в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що ризики для наших судів та екіпажу стали неприйнятними... Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції", — йдеться у повідомленні.

Компанія Besiktas Shipping зі штаб-квартирою у Стамбулі є одним із найбільших власників танкерів у Туреччині. У її флоті налічується 29 танкерів, судна компанії неодноразово перевозили вантажі російської нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — морські дрони Служби безпеки України Sea Baby вразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO і VIRAT, які належать "тіньовому флоту" РФ. Про це пише низка українських ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі, це була спільна операція 13-го Головного управління військової контррозвідки СБУ з ВМС України.

Посилаючись на співрозмовників у спецслужбах ЗМІ зазначають, судами успішно відпрацювали модернізовані морські дрони Sea Baby. Вони можуть долати великі дистанції та оснащені посиленими бойовими частинами.

На відео видно, що після влучень обидва танкери зазнали критичних ушкоджень і фактично виведені з експлуатації. Це завдасть суттєвого удару з транспортування російської нафти.



