В Турции озадачили заявлением о переговорах Украины и РФ: впечатляющие детали

Турция выразила готовность стать площадкой для следующего раунда переговоров между Украиной и Россией. Это подтвердило Министерство иностранных дел Турции после телефонного разговора главы ведомства Хакана Фидана с российским министром Сергеем Лавровым, сообщает Reuters.

Фидан подчеркнул, что Анкара готова принять новый этап дипломатических переговоров, отмечая серьезные риски, которые несет затяжная война, как для безопасности региона, так и для глобальной стабильности. Однако официально никаких подтвержденных данных о дате или подготовке встречи на данный момент нет.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее отмечал, что процесс мирных переговоров с Россией фактически затянулся из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, это влечет за собой тревогу и делает перспективы мирного урегулирования все более отдаленными.

"Переговоры постоянно откладываются, и причина этого одна — война в Иране", — подчеркнул президент.

В Кремле, тем временем, продолжают заявлять, что Украина якобы не готова к мирным переговорам, а Сергей Лавров утверждает, что Москва остается открытой к дипломатическим инициативам, но одновременно не отказывается от достижения своих целей из-за военных действий. В то же время, согласно информации Financial Times, мирный процесс находится под серьезной угрозой из-за смены приоритетов международных игроков, в том числе США, которые переключают свое внимание на конфликт с Ираном.

Обострение на Ближнем Востоке может также повлиять на ситуацию в Украине. Как отмечает The Telegraph, это развитие событий, вероятно, играет на руку России, поскольку рост цен на нефть и перенаправление ресурсов союзников в другие регионы может укрепить экономическую позицию Москвы и отвлечь внимание от ее действий в Украине.

Как уже писали "Комментарии", остановка движения через Ормузский пролив заблокировала пятую часть мировых запасов нефти, что повлекло за собой "ценовой шок" на заправках. Это лишь начало глобального энергетического и экономического кризиса, поскольку логистика многих товаров зависит от дизельного горючего, что приводит к росту цен на продукты и услуги, усиливая инфляцию, пишет CNN.