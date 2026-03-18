У Туреччині спантелчили заявою про переговори України і РФ: вражаючі деталі

Туреччина висловила готовність стати майданчиком для наступного раунду переговорів між Україною та Росією. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Туреччини після телефонної розмови голови відомства Хакана Фідана з російським міністром Сергієм Лавровим, повідомляє Reuters.

Фідан підкреслив, що Анкара готова прийняти новий етап дипломатичних переговорів, наголошуючи на серйозних ризиках, які несе затяжна війна, як для безпеки регіону, так і для глобальної стабільності. Однак, офіційно жодних підтверджених даних про дату чи підготовку зустрічі на цей момент немає.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що процес мирних переговорів з Росією фактично затягнувся через ескалацію ситуації на Близькому Сході. З його слів, це спричиняє тривогу і робить перспективи мирного врегулювання все більш віддаленими.

"Переговори постійно відкладаються, і причина цього одна — війна в Ірані", — наголосив президент.

У Кремлі, тим часом продовжують заявляти, що Україна нібито не готова до мирних переговорів, а Сергій Лавров стверджує, що Москва залишається відкритою до дипломатичних ініціатив, але одночасно не відмовляється від досягнення своїх цілей через військові дії. Водночас, згідно з інформацією Financial Times, мирний процес знаходиться під серйозною загрозою через зміну пріоритетів міжнародних гравців, зокрема США, які переключають свою увагу на конфлікт з Іраном.

Загострення на Близькому Сході також може вплинути на ситуацію в Україні. Як зазначає The Telegraph, цей розвиток подій, ймовірно, грає на руку Росії, оскільки зростання цін на нафту та перенаправлення ресурсів союзників на інші регіони може зміцнити економічну позицію Москви та відволікти увагу від її дій в Україні.

Як вже писали "Коментарі", зупинка руху через Ормузьку протоку заблокувала п’яту частину світових запасів нафти, що спричинило "ціновий шок" на заправках. Це лише початок глобальної енергетичної та економічної кризи, оскільки логістика багатьох товарів залежить від дизельного пального, що призводить до зростання цін на продукти та послуги, посилюючи інфляцію, пише CNN.