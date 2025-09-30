В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura (ФОТО, ВИДЕО)

В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura

В северной Турции в Черном море рыбаки наткнулись на необычную находку — украинский морской беспилотник "Магура", использовавшийся в войне против России. Инцидент произошел у побережья Трабзона, после чего власти временно закрыли местный порт по соображениям безопасности.

Что известно об инциденте

30 сентября рыбаки недалеко от порта Йороз в районе Карсибаши извлекли из сеток неизвестный объект. Сначала его приняли за небольшую лодку, но во время подъема стало ясно, что это военное беспилотное судно. Осинт-аналитики идентифицировали найденный в Турции дрон как украинский надводный беспилотник Magura V5.

"Когда мы подняли его нашим краном, мы поняли, что это военный дрон. Мы подумали, что внутри что-то может быть, но поскольку во время подъема ничего не взорвалось, мы вытащили его на берег, повесив за борт нашей лодки", — рассказал рыбак Халил Ибрагим Бозок.

По данным турецких СМИ, аппарат мог перевозить около 300 кг взрывчатки. К моменту прибытия саперных групп дрон охраняли подразделения береговой охраны.

Власти Трабзона подтвердили, что дрон был закреплен в безопасном месте для дальнейшего технического осмотра. К операции привлекли командование Восточной береговой охраны Черного моря, а также подразделения подводной обороны ВМС Турции.

"Рыбаки, работавшие возле порта Йороз, обнаружили объект иностранного происхождения. Объект доставили в порт, приняты необходимые меры безопасности. Граждан призываем не касаться подозрительных предметов в море и немедленно сообщать силы безопасности", — говорится в заявлении администрации.

Глава местного рыболовного кооператива Исмаил Йылмаз сообщил, что порт был закрыт до завершения работы саперов.

Украина официально не комментировала инцидент.

Что известно о дроне Magura

Magura V5 – многоцелевой надводный беспилотник, разработанный для Главного управления разведки МО Украины. Он используется для разведки и наблюдения, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы и ударных атак.

Наибольшую популярность Magura приобрела именно благодаря своей ударной роли. По данным открытых источников, эти дроны повредили не менее 14 российских кораблей, из которых 8 были уничтожены полностью. Это делает Magura одним из самых эффективных средств Украины в морской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дрон Magura уничтожил ракетным залпом два российских Ми-8,

Также "Комментарии" писали, что Украина обезвредила российский Су-30 благодаря беспилотнику "Магура".