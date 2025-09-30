logo

В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura (ФОТО, ВИДЕО)

Турецкие рыбаки выловили украинский морской дрон Magura V5. Власти закрыли порт и передали аппарат саперам.

30 сентября 2025, 14:23
Автор:
avatar

Slava Kot

В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura (ФОТО, ВИДЕО)

В Турции рыбаки выловили украинский морской дрон Magura

В северной Турции в Черном море рыбаки наткнулись на необычную находку — украинский морской беспилотник "Магура", использовавшийся в войне против России. Инцидент произошел у побережья Трабзона, после чего власти временно закрыли местный порт по соображениям безопасности.

Что известно об инциденте

30 сентября рыбаки недалеко от порта Йороз в районе Карсибаши извлекли из сеток неизвестный объект. Сначала его приняли за небольшую лодку, но во время подъема стало ясно, что это военное беспилотное судно. Осинт-аналитики идентифицировали найденный в Турции дрон как украинский надводный беспилотник Magura V5.

"Когда мы подняли его нашим краном, мы поняли, что это военный дрон. Мы подумали, что внутри что-то может быть, но поскольку во время подъема ничего не взорвалось, мы вытащили его на берег, повесив за борт нашей лодки", — рассказал рыбак Халил Ибрагим Бозок.

По данным турецких СМИ, аппарат мог перевозить около 300 кг взрывчатки. К моменту прибытия саперных групп дрон охраняли подразделения береговой охраны.

Власти Трабзона подтвердили, что дрон был закреплен в безопасном месте для дальнейшего технического осмотра. К операции привлекли командование Восточной береговой охраны Черного моря, а также подразделения подводной обороны ВМС Турции.

"Рыбаки, работавшие возле порта Йороз, обнаружили объект иностранного происхождения. Объект доставили в порт, приняты необходимые меры безопасности. Граждан призываем не касаться подозрительных предметов в море и немедленно сообщать силы безопасности", — говорится в заявлении администрации.

Глава местного рыболовного кооператива Исмаил Йылмаз сообщил, что порт был закрыт до завершения работы саперов.

Украина официально не комментировала инцидент.

Турецкие рыбаки выловили украинский морской дрон Magura V5

Турецкие рыбаки выловили украинский морской дрон Magura V5

Дрон "Магура" выловили в Турции

Дрон "Магура" выловили в Турции

Что известно о дроне Magura

Magura V5 – многоцелевой надводный беспилотник, разработанный для Главного управления разведки МО Украины. Он используется для разведки и наблюдения, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы и ударных атак.

Наибольшую популярность Magura приобрела именно благодаря своей ударной роли. По данным открытых источников, эти дроны повредили не менее 14 российских кораблей, из которых 8 были уничтожены полностью. Это делает Magura одним из самых эффективных средств Украины в морской войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дрон Magura уничтожил ракетным залпом два российских Ми-8,

Также "Комментарии" писали, что Украина обезвредила российский Су-30 благодаря беспилотнику "Магура".



