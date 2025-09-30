У Туреччині рибалки виловили український морський дрон Magura (ФОТО, ВІДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
У північній Туреччині у Чорному морі рибалки натрапили на незвичну знахідку — український морський безпілотник "Магура", який використовувався у війні проти Росії. Інцидент стався біля узбережжя Трабзона, після чого влада тимчасово закрила місцевий порт із міркувань безпеки.
У Туреччині рибалки виловили український морський дрон Magura
30 вересня рибалки неподалік порту Йороз у районі Карсібаші витягли зі сіток невідомий об’єкт. Спочатку його прийняли за невеликий човен, але під час підйому стало зрозуміло, що це військове безпілотне судно. Осінт-аналітики ідентифікували знайдений у Туреччині дрон, як український надводний безпілотник Magura V5.
За даними турецьких ЗМІ, апарат міг перевозити приблизно 300 кг вибухівки. До моменту прибуття саперних груп дрон охороняли підрозділи берегової охорони.
Влада Трабзона підтвердило, що дрон був закріплений у безпечному місці для подальшого технічного огляду. До операції залучили Командування Східної берегової охорони Чорного моря, а також підрозділи підводної оборони ВМС Туреччини.
Голова місцевого рибальського кооперативу Ісмаїл Їлмаз повідомив, що порт було закрито до завершення роботи саперів.
Україна наразі офіційно не коментувала інцидент.
Турецькі рибалки виловили український морський дрон Magura V5
Дрон "Магура" виловили в Туреччині
Magura V5 — багатоцільовий надводний безпілотник, розроблений для Головного управління розвідки МО України. Він використовується для розвідки та спостереження, пошуково-рятувальних операцій, протимінної боротьби та ударних атак.
Найбільшої популярності Magura набула саме завдяки своїй ударній ролі. За даними відкритих джерел, ці дрони пошкодили щонайменше 14 російських кораблів, із яких 8 були знищені повністю. Це робить Magura одним із найефективніших засобів України у морській війні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрон Magura знищив ракетним залпом два російські Мі-8,
Також "Коментарі" писали, що Україна знешкодила російський Су-30 завдяки безпілотнику "Магура".