В Турции уверены, что удастся возобновить зерновую сделку – альтернативы не видят

Правительство Турции намерено возобновить "зерновую сделку", после выхода России, без альтернативных маршрутов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "NTV".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на свой источник в Министерстве обороны Турции сообщило, что официальная Анкара прилагает большие усилия, которые направлены на возобновление действия "зернового соглашения" и что "за его пределами не ведется никакой работы".

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"Другие страны работают над альтернативными маршрутами. Мы также внимательно следим за этими событиями. Проблема в том, что торговые суда могут безопасно заходить в турецкие проливы в условиях конфликта. Нет никаких проблем с проходом судов через проливы, которые доходят до турецких проливов", — заявили в Минобороны Турции.

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Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит после прекращения зерновой сделки – может ли еще удивить Турция.



