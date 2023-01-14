В Турции заговорили о локальном прекращении огня в Украине, - СМИ

Турция заявила, что готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине, и предупредила, что ни Москва, ни Киев не имеют военных средств, чтобы выиграть войну , пишут "Комментарии" со ссылкой на международные СМИ.



Советник Эрдогана говорит о небольшой локальной деэскалации войны

"Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", — заявил советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калин.

По его словам, ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств, чтобы "выиграть войну" в военном отношении, на земле.

Но он и признал, что кажется маловероятным, что враждующие стороны готовы заключить "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы. Однако жестокая цена боевых действий вскоре может заставить обе стороны пересмотреть и принять локальные перемирия в определенных частях зоны боевых действий.

По словам советника Эрдогана по внешней политике президент Турции использовал свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы попытаться выступить посредником в прекращении войны. Член НАТО Турция приняла два первых раунда мирных переговоров и помогла достичь соглашения при поддержке ООН о возобновлении поставок украинского зерна через Черное море.

Был ряд телефонных консультаций с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, направленных на поиск общего языка. Калин сказал, что Россия, прежде всего, заинтересована в "гарантиях безопасности" со стороны НАТО и уважении на мировой арене.

Как писали "Комментарии", в Стокгольме "повесили" чучело Эрдогана: Анкара в гневе и отменила визит спикера парламента Швеции из-за скандального митинга.

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