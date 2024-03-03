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В Турции заявили, что пора провести переговоры по прекращению огня с РФ

В Анкаре считают, что пора говорить о прекращении огня

сегодня, 21:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет о необходимости проведения переговоров по прекращению огня на территории Украины. Турецкое чиновник выразил надежду, что они пройдут в ближайшее время.

В Турции заявили, что пора провести переговоры по прекращению огня с РФ

Глава МИД Турции Хакан Фидан (фото из открытых источников)

Это заявление Фидан озвучил, когда завершался дипломатический форум в Анталии, перед этим встретившись со своим коллегой, министром РФ Лавровым. Как он продолжил, во время встречи они обсуждали многие вопросы, в том числе и "вопросы Украины".

"Наш взгляд на Украину состоит в том, что обе стороны, похоже, достигли предела результатов, которых они могут достичь с помощью войны. Другими словами, мы считаем, что, возможно, пора начать определенный диалог в направлении прекращения огня. Конечно, это не означает признание оккупации, но мы считаем, что пора отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от прекращения огня", — сказал Фидан.

Глава МИД Турции вспомнил о тысячах жертв войны в центре Европы в XXI веке, еще говорил о разрушении инфраструктуры и жилых домов, подчеркнув, что "этому нужно как-то положить конец".

"Чтобы остановить это, необходимо принять некоторые переговоры. К этому мнению следует привыкнуть. Другими словами, я думаю, что мы достигли предела, за которым может идти война с обеих сторон. Конечно, я еще раз хочу сказать, что речь не идет о признании оккупации ", — резюмировал глава турецкого МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Эрдогану и Путину встреча в Турции. В Кремле официально подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин собрался навестить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.



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Обсуждения

Ігор

сегодня, 22:08

Тобто пихата, фюрерська так звана "формула миру" корумпованого Карлика і його нацистської Хунти не діє? Блазень тільки переможно з творами Пушкіна може воювати. У обрізаних маніяків якась історична ненависть проти всіх арабів. А якщо арап талановито змалює образ злого бородатого Карли і закованих у ланцюги його бранців - арабів, то нацизм нездарності буде ще і комплексами Сальєрі підсилено. Вже весь Світ розуміє - поразка. Тепер будуть рятувати Минском-95. Але ж як довіряти системним провокаторам, хто жодних домовленостей не виконує? Порушить, і буде спів відморозків: "горіла хата ...".


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