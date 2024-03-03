В Турции заявили, что пора провести переговоры по прекращению огня с РФ

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявляет о необходимости проведения переговоров по прекращению огня на территории Украины. Турецкое чиновник выразил надежду, что они пройдут в ближайшее время.

Глава МИД Турции Хакан Фидан (фото из открытых источников)

Это заявление Фидан озвучил, когда завершался дипломатический форум в Анталии, перед этим встретившись со своим коллегой, министром РФ Лавровым. Как он продолжил, во время встречи они обсуждали многие вопросы, в том числе и "вопросы Украины".

"Наш взгляд на Украину состоит в том, что обе стороны, похоже, достигли предела результатов, которых они могут достичь с помощью войны. Другими словами, мы считаем, что, возможно, пора начать определенный диалог в направлении прекращения огня. Конечно, это не означает признание оккупации, но мы считаем, что пора отделить вопрос признания оккупации и суверенитета от прекращения огня", — сказал Фидан.

Глава МИД Турции вспомнил о тысячах жертв войны в центре Европы в XXI веке, еще говорил о разрушении инфраструктуры и жилых домов, подчеркнув, что "этому нужно как-то положить конец".

"Чтобы остановить это, необходимо принять некоторые переговоры. К этому мнению следует привыкнуть. Другими словами, я думаю, что мы достигли предела, за которым может идти война с обеих сторон. Конечно, я еще раз хочу сказать, что речь не идет о признании оккупации ", — резюмировал глава турецкого МИД.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем Эрдогану и Путину встреча в Турции. В Кремле официально подтвердили, что российский диктатор Владимир Путин собрался навестить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.