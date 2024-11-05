В Турции заявили о появлении новой ситуации на войне в Украине в 2025 году

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Slava Kot
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия могут истощиться от войны, что создаст "новую ситуацию" для разрешения войны в следующем году. Однако глава МИД Турции подчеркнул, что война в Украине должна закончиться справедливо.
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото из открытых источников
Хакан Фидан в интервью Hurriyet озвучил позицию Турции по окончанию войны в Украине. По его словам, 2025 год может стать переломным по этому вопросу.
Министр иностранных дел Турции решение на котором должно базироваться окончание войны.
Фидан также отреагировал на критику главы МИД РФ Сергея Лаврова, указавшего, что Турция продолжает сохранять дружеские отношения с Москвой, но продает оружие Киеву.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии. По словам заместителя спикера Великого национального собрания Турции Бекира Боздага, окончание войны в Украине должно состояться дипломатично.
Также "Комментарии" писали о заявлении Реджепа Эрдогана о том, как должна завершиться война. Как пояснил президент Турции, международное право предусматривает возврат Крыма под контроль Украины.
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