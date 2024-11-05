В Турции заявили о появлении новой ситуации на войне в Украине в 2025 году

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия могут истощиться от войны, что создаст "новую ситуацию" для разрешения войны в следующем году. Однако глава МИД Турции подчеркнул, что война в Украине должна закончиться справедливо.

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото из открытых источников

Хакан Фидан в интервью Hurriyet озвучил позицию Турции по окончанию войны в Украине. По его словам, 2025 год может стать переломным по этому вопросу.

"Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году", — сказал Фидан и добавил, что "мы увидим ситуацию".

Министр иностранных дел Турции решение на котором должно базироваться окончание войны.

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – пояснил турецкий дипломат.

Фидан также отреагировал на критику главы МИД РФ Сергея Лаврова, указавшего, что Турция продолжает сохранять дружеские отношения с Москвой, но продает оружие Киеву.

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Но друг говорит горько", – ответил Факан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии. По словам заместителя спикера Великого национального собрания Турции Бекира Боздага, окончание войны в Украине должно состояться дипломатично.

Также "Комментарии" писали о заявлении Реджепа Эрдогана о том, как должна завершиться война. Как пояснил президент Турции, международное право предусматривает возврат Крыма под контроль Украины.