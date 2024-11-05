logo

BTC/USD

68853.63

ETH/USD

2438.12

LTC/USD

67.08

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Турция В Турции заявили о появлении новой ситуации на войне в Украине в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

В Турции заявили о появлении новой ситуации на войне в Украине в 2025 году

Турция считает, что война должна закончиться на условиях территориальной целостности Украины.

сегодня, 09:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Украина и Россия могут истощиться от войны, что создаст "новую ситуацию" для разрешения войны в следующем году. Однако глава МИД Турции подчеркнул, что война в Украине должна закончиться справедливо.

В Турции заявили о появлении новой ситуации на войне в Украине в 2025 году

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото из открытых источников

Хакан Фидан в интервью Hurriyet озвучил позицию Турции по окончанию войны в Украине. По его словам, 2025 год может стать переломным по этому вопросу.

"Усталость с обеих сторон может привести к появлению новой ситуации в 2025 году", — сказал Фидан и добавил, что "мы увидим ситуацию".

Министр иностранных дел Турции решение на котором должно базироваться окончание войны. 

"Справедливое решение войны должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины", – пояснил турецкий дипломат.

Фидан также отреагировал на критику главы МИД РФ Сергея Лаврова, указавшего, что Турция продолжает сохранять дружеские отношения с Москвой, но продает оружие Киеву. 

"У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы без колебаний выслушаем обе стороны. Но друг говорит горько", – ответил Факан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Турции заявили о поддержке территориальной целостности, но при одном условии. По словам заместителя спикера Великого национального собрания Турции Бекира Боздага, окончание войны в Украине должно состояться дипломатично.

Также "Комментарии" писали о заявлении Реджепа Эрдогана о том, как должна завершиться война. Как пояснил президент Турции, международное право предусматривает возврат Крыма под контроль Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/disisleri-bakani-hakan-fidanin-londra-ziyaretinde-sadece-hurriyet-vardi-normallesmeye-esad-hazir-degil-42579376
Теги:

Новости

Все новости