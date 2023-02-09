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Военный преступник руководит российской помощью в Турции

Россия отправила военного преступника в помощь Турции, которая переживает ужасную катастрофу, вызванную землетрясениями.

сегодня, 16:48
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Автор:

Slava Kot

Российскую помощь, оказанную Турции после трагического землетрясения, возглавляет Даниил Мартынов, бывший командир чеченских войск, которого украинские власти разыскивают за военные преступления, совершенные год назад на первом этапе российского вторжения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Военный преступник руководит российской помощью в Турции

Военный преступник Даниил Мартынов. Фото из открытых источников

6 февраля в Турции произошла серия мощных подземных толчков, что привело к большим разрушениям и унесло более 10 тыс. жизней. Страна попросила мир о помощи. По запросу отреагировала Украина, США, ЕС и Россия.


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Как оказалось, российскими МЧС-сниками руководит военный преступник Даниил Мартынов, который является близким соратником чеченского лидера Рамзана Кадырова. Мартынов давал интервью российским СМИ, в которых сообщал о работе по ликвидации последствий землетрясения. Во время одного разговора россиянин отметил, что его назначили на должность советника МЧС РФ.

По данным СБУ, Даниил Мартынов был заместителем командира чеченских подразделений Нацгвардии РФ и отвечал за безопасность Кадырова. В первые месяцы войны Мартынова зафиксировали несколько камер в зоне боевых действий.

СБУ обвиняет россиянина в захваченной больнице в Бородянке, который оккупанты превратили в оборонительное сооружение, взяв 500 украинцев в заложники. В августе прошлого года СБУ официально выдвинула подозрение Мартынову за жестокое обращение с военнопленными и гражданскими.

В 2020 году Минфин США ввел санкции против Мартынова за серьезные нарушения прав человека в России, установив, что он действовал от имени или по доверенности Кадырова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых смертоносных землетрясениях в истории человечества.

Также "Комментарии" писали о военных аналитиках, посчитавших потери танков в войне со стороны России и Украины.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/02/09/europe/daniil-martynov-russia-turkey-earthquake-intl/index.html
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