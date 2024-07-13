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Война в Украине: Эрдоган сделал предложение Зеленскому

Эрдоган сказал Зеленскому, что начал работать над восстановлением "зерновой сделки"

сегодня, 08:25 comments1544
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Кравцев Сергей
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна заинтересована в возобновлении работы Черноморского зернового коридора. И именно эта тема была ключевой во время его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Как передает портал "Комментарии", об этом Эрдоган сообщил во время подхода к СМИ по прибытию с саммита НАТО в США, пишет турецкое агентство Anadolu.

Война в Украине: Эрдоган сделал предложение Зеленскому

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: из открытых источников

Президент Турции подтвердил, что обсуждал эти вопросы на полях саммита НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы хотим работать с украинской стороной, я надеюсь, что мы сможем снова работать с этим коридором", – отметил Эрдоган.

По его словам, на саммите он отметил, что необходимо вернуться к дипломатии и подготовить почву для переговоров без дальнейшего кровопролития.

"Я подчеркнул, что мы готовы продолжать Стамбульский процесс в этом направлении", – сообщил президент Турции.

Отметим, ранее в комментарии американскому журналу Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение стран Запада к России не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом, который мог бы привести к урегулированию военного конфликта.

"Отношение некоторых наших западных союзников к России только подлило масла в огонь. Оно принесло Украине больше вреда, чем пользы", — отметил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция, в отличие от западных стран, "вступила в диалог с обеими сторонами, стремясь приблизить их к миру". В этом контексте Эрдоган вспомнил переговоры, которые проходили в Стамбуле.

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