Эрдоган заговорил о мире в Украине и набросился с обвинениями на Запад

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В комментарии американскому журналу Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение стран Запада к России не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом, который мог бы привести к урегулированию военного конфликта.
Реджеп Эрдоган
При этом он подчеркнул, что Турция, в отличие от западных стран, "вступила в диалог с обеими сторонами, стремясь приблизить их к миру". В этом контексте Эрдоган вспомнил переговоры, которые проходили в Стамбуле.
Президент Турции также выразил обеспокоенность в связи с возможностью "неконтролируемой эскалации" войны в Украине в случае продолжения нынешнего курса Запада по отношению к России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед саммитом НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но настаивает на том, что НАТО не должно быть стороной в конфликте между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что с самого начала Турция выступала за справедливый мир, в котором не будет проигравших.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!