Эрдоган заговорил о мире в Украине и набросился с обвинениями на Запад

В комментарии американскому журналу Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношение стран Запада к России не способствует установлению диалога между Москвой и Киевом, который мог бы привести к урегулированию военного конфликта.

Реджеп Эрдоган

"Отношение некоторых наших западных союзников к России только подлило масла в огонь. Оно принесло Украине больше вреда, чем пользы", — отметил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что Турция, в отличие от западных стран, "вступила в диалог с обеими сторонами, стремясь приблизить их к миру". В этом контексте Эрдоган вспомнил переговоры, которые проходили в Стамбуле.

"Естественно, мы не во всем соглашаемся с президентом России Владимиром Путиным. Однако у нас есть возможность обсуждать вопросы и вникать в особенности их решения", — добавил Эрдоган.

Президент Турции также выразил обеспокоенность в связи с возможностью "неконтролируемой эскалации" войны в Украине в случае продолжения нынешнего курса Запада по отношению к России.

"Перспектива прямой конфронтации между НАТО и Россией, несомненно, вызывает беспокойство. Необходимо сознательно избегать любых шагов, которые могут привести к такому исходу", — заявил Эрдоган.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед саммитом НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, но настаивает на том, что НАТО не должно быть стороной в конфликте между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что с самого начала Турция выступала за справедливый мир, в котором не будет проигравших.



