Война в Украине уже не на шутку пугает Эрдогана: озвучен крайне тревожный прогноз
Война в Украине уже не на шутку пугает Эрдогана: озвучен крайне тревожный прогноз

Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда поддерживает мир и дипломатическое урегулирование, а не военные действия и конфликты.

12 марта 2026, 10:00
Автор:
Клименко Елена

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил обеспокоенность состоянием мировой экономики, отметив, что она переживает самую высокую неопределенность с начала полномасштабного вторжения России в Украину. По его словам, современные экономические процессы настолько нестабильны, что предусмотреть дальнейшее развитие событий в глобальном масштабе практически невозможно, особенно если конфликт будет продолжаться. Информацию об этом распространил турецкий медиаресурс TRT Haber.

Война в Украине уже не на шутку пугает Эрдогана: озвучен крайне тревожный прогноз

Реджеп Эрдоган. Фото: 24Канал

В ходе эфира с членами Партии справедливости и развития Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда отстаивает мир и дипломатические средства разрешения конфликтов, а не военные действия и эскалацию противостояния. Он подчеркнул, что страна делает все возможное, чтобы стабилизировать регион и способствовать прекращению боевых действий.

"Мы стремимся, чтобы в нашем регионе больше не проливались слезы, чтобы конфликты завершились, а мир и покой возобновились. Турция активно работает, чтобы руки были сняты со спускового крючка, было достигнуто прекращение огня и возобновлены переговоры", — отметил президент.

По словам Эрдогана, дипломатические усилия его страны направлены на поиск решений, позволяющих возобновить диалог между сторонами конфликта. Он добавил, что следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией может состояться на следующей неделе, вероятно, в Швейцарии или Турции. Такое развитие событий является важным шагом в снижении напряженности и стабилизации экономической и политической ситуации на международной арене.  

Как уже писали "Комментарии", война в Украине в 2026 году вряд ли завершится неожиданно, однако некоторые шансы на это все же остаются. Министр обороны США Пит Гегсет сообщил журналистам, что между бывшим президентом США Дональдом Трампом и лидером Кремля произошел "решительный звонок". По словам Гегсета, этот разговор открывает возможность для "определенного мира" в конфликте, который Россия ведет против Украины.



