Війна в Україні вже не на жарт лякає Ердогана: озвучено вкрай тривожний прогноз

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив занепокоєння станом світової економіки, зазначивши, що вона переживає найвищу невизначеність з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, сучасні економічні процеси настільки нестабільні, що передбачити подальший розвиток подій у глобальному масштабі практично неможливо, особливо якщо конфлікт триватиме. Інформацію про це поширив турецький медіаресурс TRT Haber.

Реджеп Ердоган. Фото: 24Канал

Під час ефіру з членами Партії справедливості та розвитку Ердоган підкреслив, що Туреччина завжди відстоює мир та дипломатичні засоби вирішення конфліктів, а не воєнні дії та ескалацію протистояння. Він наголосив, що країна робить усе можливе, аби стабілізувати регіон і сприяти припиненню бойових дій.

"Ми прагнемо, щоб у нашому регіоні більше не проливалися сльози, щоб конфлікти завершилися, а мир і спокій відновилися. Туреччина активно працює, щоб руки були зняті зі спускового гачка, було досягнуто припинення вогню та відновлено переговори", — зазначив президент.

За словами Ердогана, дипломатичні зусилля його країни спрямовані на пошук рішень, які дозволять відновити діалог між сторонами конфлікту. Він додав, що наступний раунд переговорів між Україною, США та Росією може відбутися вже наступного тижня, ймовірно, у Швейцарії або Туреччині. Такий розвиток подій є важливим кроком до зниження напруженості та стабілізації економічної та політичної ситуації на міжнародній арені.

