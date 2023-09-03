Встреча Эрдогана и Путина: стало известно о чем они будут говорить в Сочи

Глава Кремля Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи, в понедельник, 4 сентября. Кроме ситуации с "зерновым" соглашением, они еще обсудят обмен пленными между Россией и Украиной.

Путин и Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом сообщает TRT Haber.

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По информации издания, президент Турции и российский президент будут обсуждать предстоящее "зерновое соглашение", вопросы двусторонних отношений, региональные проблемы, ситуацию с войной РФ на территории Украины. В повестке дня и вопросы обмена пленными между Украиной и Россией.

"Но самым важным пунктом повестки дня будет зерновой коридор", — утверждает СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какие ожидания от встречи Путина и Эрдогана . Личная встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с российским диктатором Владимиром Путиным, которая откладывалась несколько раз в августе, похоже, состоится только в сентябре. Причем не Путин отправится в гости в Эрдоган, а тот – в РФ. Скорее всего, одной из важнейших тем для обсуждения станет зерновое соглашение, по которому РФ вышло 17 июля.

Народный депутат VIII созыва, президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко не сомневается, что встреча Путина с Эрдоганом имеет большое значение для Украины. Ведь морские пути, напоминает он, – один из наших основных логистических хабов.

Вопрос возобновления зернового соглашения актуален и для Турции, считает президент УАК. Ведь помогая нам, она укрепляла свой международный авторитет.

При этом, продолжает он, следует понимать, что РФ уже украла более 4 млн тонн украинского зерна. И когда Путин в конце июля обещал африканским странам бесплатную помощь зерном речь шла именно об украинском, украденном россиянами.

