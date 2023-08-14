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Встреча Путина и Эрдогана: стали известны новые подробности и дата переговоров

По информации СМИ, Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни

сегодня, 10:48
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин посетит Турцию уже в ближайшие дни. Точная дата пока держится в секрете, так как вокруг предстоящего визита российского президента много обсуждений и критических высказываний в адрес президента Турции Реджепа Эрдогана, который адресовал российскому лидеру приглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет турецкая газета "Milliyet".

Встреча Путина и Эрдогана: стали известны новые подробности и дата переговоров

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Журналисты утверждают, что администрация президента Турции Эрдогана на фоне приезда главы Кремля "активизировала дипломатические связи" с США, Украиной и странами ЕС. Целью является усиление контактов по восстановлению зерновой сделки, вероятно, в расширенном формате.


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Официально приезд Путина в Анкару пока не подтвердили ни в Москве, ни в Анкаре.

Отметим, ранее стало известно, что российский президент владимир путин в августе совершит первый зарубежный визит (посещение Беларуси вряд ли можно считать таковым) после выдачи в марте Международным уголовным судом ордера на его арест. В конце августа, согласно данным местных СМИ, путина ждут в Турции, где он обсудит с президентом Реджепом Эрдоганом возобновление Черноморской зерновой инициативы, которую рф отказалась продолжать после 17 июля. Каковы ожидания от этой встречи? Зачем Эрдогану так подставляться – ведь Турция является страной-членом НАТО, а блок четко стоит на стороне Украины в этой войне? Что эта поездка даст самому путину? И решится ли он на нее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — возможен ли морской зерновой коридор без РФ – о чем говорит заявление Офиса президента.




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