За 3 дня до выборов: соцпорос показал, что в Турции будет новый президент

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в четверг компанией Konda, пишет портал "Комментарии", со ссылкой на агентство "Reuters".

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Результаты опроса показывают, что Эрдогана поддерживают 43,7%, а Кылычдароглу – 49,3%. Учитывая, что разрыв между двумя претендентами на пост президента небольшая, второго тура выборов в Турции, скорее всего, не избежать. Поэтому с большой долей вероятности имя нового президента Турции станет известно 28 мая.

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Полученные социологические данные усилили впечатление, что Эрдоган столкнулся с самым серьёзным вызовом за всё время своего двадцатилетнего правления. Эти данные в основном совпали с результатами некоторых других опросов, в которых Кылычдароглу, кандидат от главного оппозиционного альянса, опережал Эрдогана.

По данным опроса, проведенного 6-7 мая, еще один кандидат Синан Оган получил поддержку 4,8% избирателей, а Мухаррема Инче – 2,2%. Konda утверждает, что большинство их избирателей склоняются к голосованию за Кылычдароглу, лидера основной оппозиционной Республиканской народной партии (CHP).

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Также издание "Комментарии" сообщало – в разгар предвыборной кампании у президента Турции Реджепа Эрдогана начались проблемы со здоровьем. Начались и манипуляции по этому поводу, в частности о том, что Эрдогана якобы инфаркт. Что сейчас происходит на фронтах турецкой предвыборной гонки, финал которой намечен на 14 мая? Может ли ее исход серьезно переформатировать внешнюю политику Турции, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



