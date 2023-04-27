Что происходит с предвыборной гонкой в Турции – как ее финал может отобразиться на Украине

В разгар предвыборной кампании у президента Турции Реджепа Эрдогана начались проблемы со здоровьем. Начались и манипуляции по этому поводу, в частности о том, что Эрдогана якобы инфаркт. Что сейчас происходит на фронтах турецкой предвыборной гонки, финал которой намечен на 14 мая? Может ли ее исход серьезно переформатировать внешнюю политику Турции, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Турции. Фото: из открытых источников

Эрдоган и его партия избрали совершенно иную тактику предвыборной гонки

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер обращает внимание, что в этом году президент Эрдоган и его партия избрали совершенно иную тактику предвыборной гонки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В случае победы, его будущими вице-президентами, по договоренностям, будут мэр Стамбула (Экрем Имамоглу) и мэр Анкары (Мансур Яваш) избранные от Альянса Нации, сформированного оппозиционными партиями РНП и Хорошей партией, – рассказывает эксперт. – Оппозиция активно проводит предвыборную кампанию, выступления, митинги. И, когда у Эрдогана есть, по сути, только Эрдоган, у оппозиции есть восемь человек, которые в разной степени популярны. Каждый из них ездит в регионы, митинги одновременно идут в разных частях страны. Иногда они объединяются, даже несмотря на разность политических взглядов. На фоне такой активной, даже агрессивной предвыборной кампании со стороны оппозиции, Эрдогану сложно". "Это связывают с тем, что объединенная оппозиция (т.н. "Стол шести") состоит из шести разных партий, у каждой из которых есть свой лидер. Единым кандидатом выдвинут руководитель главной оппозиционной силы Республиканская народная партия (РНП) Кемаль Кылычдароглу

Евгения Габер отмечает, что основные лозунги оппозиции достаточно популярны – необходимость улучшения экономической ситуации в стране, борьба с коррупцией, критика власти (а у руля Турции в последние 20 лет стояла эрдогановская Партия справедливости и развития (ПСР; на турецком – Adalet ve Kalkınma Partisi или же AKP).

с беспилотниками турецкого же производства на борту. Проводятся открытия мостов, дорог, инфраструктурных проектов, демонстрируются новые танки и самолеты. Так Эрдоган и его партия пытаются продемонстрировать свои козыри, в том числе в ракурсе превращения Турции в региональную супердержаву. К тому же, это позволяет действующему президенту экономить силы. Ведь участие в подобных церемониях главы государства как бы и так подразумевается. При этом не нужды серьезно напрягаться физически и морально, как было бы во время выступлений на тех же многотысячных митингах", – поясняет эксперт. "Что может этому противопоставить партия власти? Она заявила, что не будет проводить митингов, сделав ставку на церемонии открытия. На запуск масштабных инфраструктурных проектов. И это, действительно, происходит. Например, был презентован национальный электромобиль TOGG, полностью сделанный в Турции. Спущен на воду турецкий авианосец TCG Anadolu (L-400)

К тому же, продолжает она, с 22 марта по 21 апреля был Рамадан – мусульманский пост, когда традиционно несколько замедляются политические процессы. И именно после Рамадана партия власти и ее лидер Эрдоган намеревались более активно включиться в избирательную гонку.

Также планировались его выступления в трех крупнейших городах – Стамбул (16-20 млн человек), Анкара (около 5 млн), Измир (около 3 млн). Это очень важно, учитывая, что с 2019 года, впервые за 20-летнюю историю пребывания ПСР у власти, в этих трех ключевых городах – оппозиционные мэры. Пока нет официальных сообщений, что Эрдоган готов к таким выступлениям. Есть спекуляции, что у него якобы инфаркт, есть слухи, что обострились старые проблемы со здоровьем. Впрочем, как уверяет глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, состояние Эрдогана улучшается, в ближайшее время вернется к предвыборной кампании. Но даже, если он не сумеет вернуться в предвыборную гонку, это вряд ли повлияет на настрой тех, кто традиционно поддерживал ПСР. Ведь они голосовали, прежде всего, за линию партии, – подчеркивает Евгения Габер. – Безусловно, в ПСР есть те, кто по необходимости сумеет продолжить гонку вместо Эрдогана". "Но, как видим, у действующего президента ухудшилось здоровье. Именно поэтому анонсированное ранее его личное участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" (Akkuyu) заменили форматом онлайн

Если произойдет смена власти, кардинально турецкая внешняя политика не изменится, уверена эксперт. В том числе касательно Украины и России.

"Балансирование, хоть и с определенными нюансами, будет продолжаться, – считает Евгения Габер. – Оппозиция, став властью, попытается сохранить хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Возможно, изменятся лишь тактика и принципы выстраивания этих отношений. Но присоединения к антироссийским санкциям, введения натовских военных кораблей в Черное море на долгосрочной перспективе – ожидать, в любом случае, не приходится".

Уязвимое место Эрдогана – высокая инфляция, экономические проблемы, усугубившиеся вследствие недавнего масштабного землетрясения

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

"Мы не знаем точно, что происходит со здоровьем Эрдогана. Ориентируемся лишь на появляющиеся сообщения или их опровержения. Что касается вообще выборов в Турции (а проходят 14 мая одновременно и парламентские, и президентские), то они интересны, потому что происходят на фоне интенсивных событий, связанных как с внутренними, так и с внешними процессами (российско-украинская война, смена геополитической эпохи). Я бы охарактеризовала эти выборы так: победа Эрдогана уже не выглядит так уверенно, как казалось несколько месяцев назад, но и перспективы оппозиции не столь однозначны, чтобы предрекать ей безоговорочный триумф. Условно говоря, шансы имеют и власть, и оппозиция, но у власти в лице Эрдогана, шансов несколько больше".

По словам аналитика, уязвимое место Эрдогана – высокая инфляция, экономические проблемы, усугубившиеся вследствие недавнего масштабного землетрясения. А также то, что шесть оппозиционных сил сумели объединиться, выдвинув единого кандидата.

В войне России против Украины официальная Анкара в военно-политическом смысле – на стороне Украины (всегда поддерживала наши суверенитет и территориальную целостность, поставляет беспилотники и не только), но в экономическом – вполне себе сотрудничает с РФ. Стала посредником в "зерновой сделке", постоянно предлагает себя в этом статусе в ракурсе глобальных мирных переговоров", – отмечает Олеся Яхно. "Очевидно, что Эрдоган хочет сделать ставку на внешнюю политику, подчеркивая, необходимость Турции всегда придерживаться своих национальных интересов. То же вступление Швеции (заблокированное) и Финляндии (случившееся в этом месяце) в НАТО он использовал, выдвигая те или иные условия сотрудничает

Что касается оппозиции, продолжает эксперт, то она в вопросах внешней политики то ли не особо отличается от нынешней власти, то ли не особо акцентирует на ней внимание, предпочитая делать ставку на внутреннюю тематику (экономика, необходимость трансформации страны и так далее).

"Возможно, оппозиция, в случае прихода к власти, будет менее привержена совместным с Россией проектам. Но акцент останется на выгоде для самой Турции. И если ей будет выгодно сотрудничать с РФ по тем или иным направлениям, без угрозы подставиться под санкции, она станет это делать", – прогнозирует аналитик.

Он считает, что до последнего будет сохраняться интрига – кто же победит.

"Но уже понятно, что конкурируют образы полуавторитарного Эрдогана и более демократической оппозиции. Готовой, в случае своей победы, назначить ряд вице-президентов, которые разделяли бы власть по направлениям. Правда, пока непонятно, как к этому отнесется турецкое общество", – констатирует Олеся Яхно.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия снова начала срывать зерновое соглашение – какую цель преследует враг.



