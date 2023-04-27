Что происходит с предвыборной гонкой в Турции – как ее финал может отобразиться на Украине

В разгар предвыборной кампании у президента Турции Реджепа Эрдогана начались проблемы со здоровьем. Начались и манипуляции по этому поводу, в частности о том, что Эрдогана якобы инфаркт. Что сейчас происходит на фронтах турецкой предвыборной гонки, финал которой намечен на 14 мая? Может ли ее исход серьезно переформатировать внешнюю политику Турции, в том числе в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Выборы в Турции. Фото: из открытых источников
Эрдоган и его партия избрали совершенно иную тактику предвыборной гонки
Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер обращает внимание, что в этом году президент Эрдоган и его партия избрали совершенно иную тактику предвыборной гонки.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
"Это связывают с тем, что объединенная оппозиция (т.н. "Стол шести") состоит из шести разных партий, у каждой из которых есть свой лидер. Единым кандидатом выдвинут руководитель главной оппозиционной силы Республиканская народная партия (РНП) Кемаль Кылычдароглу
. В случае победы, его будущими вице-президентами, по договоренностям, будут мэр Стамбула (Экрем Имамоглу) и мэр Анкары (Мансур Яваш) избранные от Альянса Нации, сформированного оппозиционными партиями РНП и Хорошей партией, – рассказывает эксперт. – Оппозиция активно проводит предвыборную кампанию, выступления, митинги. И, когда у Эрдогана есть, по сути, только Эрдоган, у оппозиции есть восемь человек, которые в разной степени популярны. Каждый из них ездит в регионы, митинги одновременно идут в разных частях страны. Иногда они объединяются, даже несмотря на разность политических взглядов. На фоне такой активной, даже агрессивной предвыборной кампании со стороны оппозиции, Эрдогану сложно".
Евгения Габер отмечает, что основные лозунги оппозиции достаточно популярны – необходимость улучшения экономической ситуации в стране, борьба с коррупцией, критика власти (а у руля Турции в последние 20 лет стояла эрдогановская Партия справедливости и развития (ПСР; на турецком – Adalet ve Kalkınma Partisi или же AKP).
"Что может этому противопоставить партия власти? Она заявила, что не будет проводить митингов, сделав ставку на церемонии открытия. На запуск масштабных инфраструктурных проектов. И это, действительно, происходит. Например, был презентован национальный электромобиль TOGG, полностью сделанный в Турции. Спущен на воду турецкий авианосец TCG Anadolu (L-400) с беспилотниками турецкого же производства на борту. Проводятся открытия мостов, дорог, инфраструктурных проектов, демонстрируются новые танки и самолеты. Так Эрдоган и его партия пытаются продемонстрировать свои козыри, в том числе в ракурсе превращения Турции в региональную супердержаву. К тому же, это позволяет действующему президенту экономить силы. Ведь участие в подобных церемониях главы государства как бы и так подразумевается. При этом не нужды серьезно напрягаться физически и морально, как было бы во время выступлений на тех же многотысячных митингах", – поясняет эксперт.
К тому же, продолжает она, с 22 марта по 21 апреля был Рамадан – мусульманский пост, когда традиционно несколько замедляются политические процессы. И именно после Рамадана партия власти и ее лидер Эрдоган намеревались более активно включиться в избирательную гонку.
"Но, как видим, у действующего президента ухудшилось здоровье. Именно поэтому анонсированное ранее его личное участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС "Аккую" (Akkuyu) заменили форматом онлайн
. Также планировались его выступления в трех крупнейших городах – Стамбул (16-20 млн человек), Анкара (около 5 млн), Измир (около 3 млн). Это очень важно, учитывая, что с 2019 года, впервые за 20-летнюю историю пребывания ПСР у власти, в этих трех ключевых городах – оппозиционные мэры. Пока нет официальных сообщений, что Эрдоган готов к таким выступлениям. Есть спекуляции, что у него якобы инфаркт, есть слухи, что обострились старые проблемы со здоровьем. Впрочем, как уверяет глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа, состояние Эрдогана улучшается, в ближайшее время вернется к предвыборной кампании. Но даже, если он не сумеет вернуться в предвыборную гонку, это вряд ли повлияет на настрой тех, кто традиционно поддерживал ПСР. Ведь они голосовали, прежде всего, за линию партии, – подчеркивает Евгения Габер. – Безусловно, в ПСР есть те, кто по необходимости сумеет продолжить гонку вместо Эрдогана".
Если произойдет смена власти, кардинально турецкая внешняя политика не изменится, уверена эксперт. В том числе касательно Украины и России.
"Балансирование, хоть и с определенными нюансами, будет продолжаться, – считает Евгения Габер. – Оппозиция, став властью, попытается сохранить хорошие отношения и с Украиной, и с Россией. Возможно, изменятся лишь тактика и принципы выстраивания этих отношений. Но присоединения к антироссийским санкциям, введения натовских военных кораблей в Черное море на долгосрочной перспективе – ожидать, в любом случае, не приходится".
Уязвимое место Эрдогана – высокая инфляция, экономические проблемы, усугубившиеся вследствие недавнего масштабного землетрясения
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:
"Мы не знаем точно, что происходит со здоровьем Эрдогана. Ориентируемся лишь на появляющиеся сообщения или их опровержения. Что касается вообще выборов в Турции (а проходят 14 мая одновременно и парламентские, и президентские), то они интересны, потому что происходят на фоне интенсивных событий, связанных как с внутренними, так и с внешними процессами (российско-украинская война, смена геополитической эпохи). Я бы охарактеризовала эти выборы так: победа Эрдогана уже не выглядит так уверенно, как казалось несколько месяцев назад, но и перспективы оппозиции не столь однозначны, чтобы предрекать ей безоговорочный триумф. Условно говоря, шансы имеют и власть, и оппозиция, но у власти в лице Эрдогана, шансов несколько больше".
По словам аналитика, уязвимое место Эрдогана – высокая инфляция, экономические проблемы, усугубившиеся вследствие недавнего масштабного землетрясения. А также то, что шесть оппозиционных сил сумели объединиться, выдвинув единого кандидата.
"Очевидно, что Эрдоган хочет сделать ставку на внешнюю политику, подчеркивая, необходимость Турции всегда придерживаться своих национальных интересов. То же вступление Швеции (заблокированное) и Финляндии (случившееся в этом месяце) в НАТО он использовал, выдвигая те или иные условия
. В войне России против Украины официальная Анкара в военно-политическом смысле – на стороне Украины (всегда поддерживала наши суверенитет и территориальную целостность, поставляет беспилотники и не только), но в экономическом – вполне себе
сотрудничает с РФ. Стала посредником в "зерновой сделке", постоянно предлагает себя в этом статусе в ракурсе глобальных мирных переговоров", – отмечает Олеся Яхно.
Что касается оппозиции, продолжает эксперт, то она в вопросах внешней политики то ли не особо отличается от нынешней власти, то ли не особо акцентирует на ней внимание, предпочитая делать ставку на внутреннюю тематику (экономика, необходимость трансформации страны и так далее).
"Возможно, оппозиция, в случае прихода к власти, будет менее привержена совместным с Россией проектам. Но акцент останется на выгоде для самой Турции. И если ей будет выгодно сотрудничать с РФ по тем или иным направлениям, без угрозы подставиться под санкции, она станет это делать", – прогнозирует аналитик.
Он считает, что до последнего будет сохраняться интрига – кто же победит.
"Но уже понятно, что конкурируют образы полуавторитарного Эрдогана и более демократической оппозиции. Готовой, в случае своей победы, назначить ряд вице-президентов, которые разделяли бы власть по направлениям. Правда, пока непонятно, как к этому отнесется турецкое общество", – констатирует Олеся Яхно.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия снова начала срывать зерновое соглашение – какую цель преследует враг.
Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.