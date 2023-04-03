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Запрет оказался только на словах: в Турции продолжают заправлять российские самолеты

Вопреки решению властей, в Турции продолжают заправлять российские самолеты

сегодня, 15:30
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Автор:

Кравцев Сергей

В Турции продолжают заправлять самолеты российских авиакомпаний. Обслуживание подсанкционных лайнеров прекратили только две крупнейшие хендлинговые компании – Havas и TGS. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "avianews.com".

Запрет оказался только на словах: в Турции продолжают заправлять российские самолеты

Самолет. Фото: из открытых источников

Сообщается, что крупнейшие провайдеры наземного обслуживания самолетов перестали обслуживать российские самолеты американского производства Boeing и европейские Airbus.


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Впрочем, полного запрета на заправку и обслуживание авиалайнеров из России в Турции нет, отметило издание Middle East Eye. Поэтому компании самостоятельно решают, сотрудничать ли им с российскими авиакомпаниями.

"Havas и другие перестали обслуживать, но небольшие компании все еще предоставляют сервис россиянам", – отметил источник издания.

В середине марта издание AirportHaber сообщило, что Министерство таможни и торговли Турции запретило обслуживать американские самолеты российских и белорусских авиакомпаний. Основанием было письмо от Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

Власти США ввели санкции против самолетов российских и белорусских авиакомпаний еще в марте 2022 года. Ограничения запрещают заправку и обслуживание Boeing и других авиалайнеров из России и Беларуси, имеющих более 25% комплектующих из США.

Такие санкции должны не позволить выполнять международные рейсы самолетами, включенными в черный список. Однако российские авиакомпании продолжали летать на Боингах, в том числе в Турцию.

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Источник: https://www.avianews.com/world/2023/04/01/turkey_still_refueling_russian_planes/
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