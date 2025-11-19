Новый импульс в процессах прекращения войны: о чем заявил Зеленский на встрече с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что процессы, направленные на прекращение российско-украинской войны, "ускорились и набрали обороты". А турецкий лидер Реджеп Эрдоган указал на необходимость возобновить Стамбульский процесс.

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган выступили на совместном брифинге, где обсудили ключевые вопросы безопасности, обмена пленными и дипломатические перспективы. Зеленский подчеркнул, что Украина возлагает большие надежды на турецкую дипломатию, способную донести украинскую позицию до Москвы.

По его словам, Анкара играет важную роль в переговорах по возвращению украинских военнопленных. Киев ожидает, что обмен может быть произведен уже до конца года.

"Мы верим в силу турецкой дипломатии и ее способность быть понятной в Москве. Мы хотим возобновить обмен пленными до конца года. Турция оказывает нам огромную поддержку в этом вопросе. Сейчас многие процессы ускорились и набрали обороты для прекращения этой войны", — сказал Зеленский.

Президент Эрдоган, со своей стороны, заявил о необходимости возобновления Стамбульского процесса. По его словам, сейчас настал момент вернуться к этому инструменту, но с более "широким содержанием" и фокусом на комплексное решение проблем.

"Мы считаем целесообразным, чтобы Стамбульский процесс возобновился с более широким содержанием и устремился на решение проблем, приобретших уже критический характер", — сказал Эрдоган.

По его словам, Турция также ожидает партнеров конструктивной поддержки этого формата.

