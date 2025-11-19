Новий імпульс у процесах припинення війни: про що заявив Зеленський на зустрічі з Ердоганом

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що процеси, спрямовані на припинення російсько-української війни, "прискорилися та набрали обертів". А турецький лідер Реджеп Ердоган вказав на необхідності відновити Стамбульський процес.
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган виступили на спільному брифінгу, де обговорили ключові питання безпеки, обміну полоненими та дипломатичні перспективи. Зеленський наголосив, що Україна покладає великі надії на турецьку дипломатію, яка здатна донести українську позицію до Москви.
За його словами, Анкара відіграє важливу роль у переговорах щодо повернення українських військовополонених. Київ очікує, що обмін може бути проведений уже до кінця року.
Президент Ердоган, зі свого боку, заявив про необхідність відновлення Стамбульського процесу. За його словами, нині настав момент повернутися до цього інструменту, але з "ширшим змістом" і фокусом на комплексне розв'язання проблем.
За його словами, Туреччина також очікує від партнерів конструктивної підтримки цього формату.
