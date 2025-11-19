Новий імпульс у процесах припинення війни: про що заявив Зеленський на зустрічі з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що процеси, спрямовані на припинення російсько-української війни, "прискорилися та набрали обертів". А турецький лідер Реджеп Ердоган вказав на необхідності відновити Стамбульський процес.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган виступили на спільному брифінгу, де обговорили ключові питання безпеки, обміну полоненими та дипломатичні перспективи. Зеленський наголосив, що Україна покладає великі надії на турецьку дипломатію, яка здатна донести українську позицію до Москви.

За його словами, Анкара відіграє важливу роль у переговорах щодо повернення українських військовополонених. Київ очікує, що обмін може бути проведений уже до кінця року.

"Ми віримо в силу турецької дипломатії та її здатність бути зрозумілою в Москві. Ми хочемо відновити обмін полоненими до кінця року. Туреччина надає нам величезну підтримку в цьому питанні. Зараз багато процесів прискорилися та набрали обертів для припинення цієї війни", — сказав Зеленський.

Президент Ердоган, зі свого боку, заявив про необхідність відновлення Стамбульського процесу. За його словами, нині настав момент повернутися до цього інструменту, але з "ширшим змістом" і фокусом на комплексне розв'язання проблем.

"Ми вважаємо доцільним, щоб Стамбульський процес відновився з більш широким змістом і спрямувався на розв'язання проблем, що набули вже критичного характеру", — сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина також очікує від партнерів конструктивної підтримки цього формату.

