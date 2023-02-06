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Жуткое землетрясение в Турции – под завалами сотни людей (ФОТО)

Количество погибших во время землетрясения в Турции превысило 900 человек

сегодня, 13:34
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Автор:

Кравцев Сергей

В центральной части Турции произошло еще одно сильное е землетрясение магнитудой 7,7. Оно последовало за землетрясением такой же мощности на юго-востоке страны утром 6 февраля. Об этом информирует портал "Комментарии", со ссылкой на Европейский сейсмологический центр (EMSC).

Жуткое землетрясение в Турции – под завалами сотни людей (ФОТО)

Землетрясение. Фото: Getty Images

По данным, EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени к 59 км к северо-востоку от города Кахраманмараш на глубине 10 км. За этим последовал еще одни толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на востоке страны.


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Стоит отметить, 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в 4:17 утра с центром в районе Пазарджик в южной провинции Кахраманмараш. Землетрясение произошло на глубине 7 километров. Турецкие власти уже озвучили шокирующие цифры о том, что цифра погибших уже подбирается под 1000 человек. 

За ним последовало землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло на юго-востоке провинции Газиантеп. Третье землетрясение магнитудой 6,5 также произошло в Газиантепе.

Первое землетрясение также ощущалось в других юго-восточных провинциях, включая Диярбакыр и соседние страны, включая Ливан и Сирию.

Катастрофическое землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, Кипре и Ираке.

Тем временем Министерство иностранных дел устанавливает возможное наличие украинских граждан среди пострадавших, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Facebook.

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Жуткое землетрясение в Турции – под завалами сотни людей (ФОТО) - фото 2
Жуткое землетрясение в Турции – под завалами сотни людей (ФОТО) - фото 3



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Источник: https://www.emsc.eu/Earthquake/earthquake.php?id=1218771
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