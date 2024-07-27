А была ли пуля, которая ранила Трампа: ФБР дало четкий ответ

ФБР подтвердило, что в ухо бывшего президента США Дональда Трампа действительно попала пуля – "целая или раздробленная". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "AP".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"То, что поразило бывшего президента Трампа в ухо, — это пуля, целая или раздробленная на более мелкие части, выпущенная из винтовки умершего", — говорится в заявлении агентства.

Это заявление было сделано после неоднозначных комментариев в начале недели от директора ФБР Кристофера Рэя, которые, казалось, подвергли сомнению то, действительно ли в Трампа попала пуля.

Указанные комментарии вызвали возмущение Трампа и его союзников и еще больше разожгли теории заговора, процветавшие на фоне дефицита информации после нападения 13 июля.

До сих пор участвующие в расследовании федеральные правоохранительные органы, включая ФБР и Секретную службу, неоднократно отказывались предоставить информацию о том, что стало причиной травмы Трампа. Команда Трампа также отказалась обнародовать медицинские записи из больницы, где он впервые проходил лечение.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в центре внимания. В интервью Bloomberg он намекнул на вероятное ослабление ограничений против РФ и Путина. И при этом не сделал никаких заявлений о необходимости РФ вывести свои войска из Украины? К тому же настораживает выбор Трампа кандидата на должность вице-президента США. Им стал 39-летний сенатор Джей Ди Вэнс, довольно неоднозначно высказывавшийся относительно Украины. О чем говорят эти заявления? Не может ли быть так, что Трамп уже сейчас посылает сигнал Кремлю о том, что он согласен договариваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



