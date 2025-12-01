"Абсолютно не понимает деталей": в США жестко высказались о переговорах в Майами

После важных переговоров в Майами бывший помощник госсекретаря США и опытный дипломат Дэниел Фрид выступил с резкой оценкой нынешнего подхода администрации Дональда Трампа к поиску мира в Украине. В интервью для Kyiv Post он подчеркнул, что, несмотря на правильные тезисы, озвученные госсекретарем Марко Рубио, реальных шагов в этом направлении Вашингтон до сих пор не предпринимает.

Фото: из открытых источников

Фрид заявил, что американская сторона фактически ведет "переговоры сама с собой", в то время как Киев, европейские партнеры и США пытаются согласовать позиции, но российская сторона не демонстрирует никакой готовности к компромиссам и продолжает настаивать на максималистских требованиях.

По мнению дипломата, американская политика нуждается в решительных изменениях: Украина должна получить настоящие гарантии безопасности, которые делают невозможным повторное вторжение российской армии. Он также отметил, что первоначальный вариант мирного плана из 28 пунктов дал Москве "фору", поскольку был сформирован под влиянием неофициальных контактов между представителями США и РФ.

Особую критику Фрид высказал в адрес спецпредставителя Стива Виткоффа, который вместе с Джаредом Кушнером готовится посетить Москву. По словам дипломата, Виткофф плохо ориентируется в деталях процесса и нередко принимал решение самопроизвольно, что он назвал опасным в переговорах такого масштаба.

Фрид предположил, что выступление Марко Рубио в Майами может стать точкой, с которой США получат реальный мандат на переговоры и прекратят полировать российские предложения, подавая их как компромисс.

Хотя некоторые представители американских властей считают, что теперь слово должно сказать Москва, дипломат убежден: Вашингтон должен действовать активнее. Он отметил необходимость системного давления на Кремль. Среди ключевых рычагов он назвал энергетические санкции, стабильное вооружение Украины и демонстрацию того, что РФ ошибается, ставя на ослабление присутствия США в Европе.

На встрече в Майами Марко Рубио подчеркнул, что Вашингтон стремится не просто к остановке боевых действий, а к такому завершению войны, которое гарантирует Украине суверенитет, независимость и шанс на будущее развитие. В то же время Фрид считает, что реальный путь пока остается неопределенным.

