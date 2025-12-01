"Абсолютно не розуміє деталей": у США жорстко висловилися про перемовини у Маямі

Після важливих переговорів у Маямі колишній помічник держсекретаря США та досвідчений дипломат Деніел Фрід виступив із різкою оцінкою нинішнього підходу адміністрації Дональда Трампа до пошуку миру в Україні. В інтерв’ю для Kyiv Post він підкреслив, що попри правильні тези, озвучені держсекретарем Марко Рубіо, реальних кроків у цьому напрямі Вашингтон досі не здійснює.

Фото: з відкритих джерел

Фрід заявив, що американська сторона фактично веде “переговори сама з собою”, тоді як Київ, європейські партнери і США намагаються узгодити позиції, але російська сторона не демонструє жодної готовності до компромісів і продовжує наполягати на максималістських вимогах.

На думку дипломата, американська політика потребує рішучих змін: Україна має отримати справжні гарантії безпеки, які унеможливлять повторне вторгнення російської армії. Він також зауважив, що початковий варіант мирного плану з 28 пунктів дав Москві "фору", адже був сформований під впливом неофіційних контактів між представниками США та РФ.

Особливу критику Фрід висловив на адресу спецпредставника Стіва Віткоффа, який разом із Джаредом Кушнером готується відвідати Москву. За словами дипломата, Віткофф погано орієнтується в деталях процесу і нерідко приймав рішення спонтанно, що він назвав небезпечним у переговорах такого масштабу.

Фрід припустив, що виступ Марко Рубіо в Маямі може стати точкою, з якої США отримають реальний мандат на переговори й припинять “полірувати” російські пропозиції, подаючи їх як компроміс.

Хоч деякі представники американської влади вважають, що тепер слово має сказати Москва, дипломат переконаний: Вашингтон повинен діяти активніше. Він наголосив на необхідності системного тиску на Кремль. Серед ключових важелів він назвав енергетичні санкції, стабільне озброєння України та демонстрацію того, що РФ помиляється, ставлячи на ослаблення присутності США в Європі.

На зустрічі в Маямі Марко Рубіо підкреслив, що Вашингтон прагне не просто зупинки бойових дій, а такого завершення війни, яке гарантує Україні суверенітет, незалежність і шанс на майбутній розвиток. Водночас Фрід вважає, що реальний шлях до цього поки що залишається невизначеним.

Як вже писали "Коментарі", в Україні спостерігається критичний дефіцит робочої сили, який лише посилюється із кожним роком війни. Ситуацію ускладнюють дезертирство, спроби ухилитися від мобілізації та мінімальний призовний вік у 25 років, що ускладнює оборону країни від повномасштабного вторгнення Росії. За даними Радіо Свобода, потреба у поповненні фронтових підрозділів значно впливає на ринок праці в тилу.