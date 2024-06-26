Администрация Байдена намеренно сделала мягче санкции против РФ: что происходит

Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Так, Администрация Байдена стремится удержать цены на газ стабильными перед выборами, поощряя поступление нефти на глобальные рынки. Эта задача сталкивается с другим приоритетом: быть жесткими с противниками, такими как Россия, Иран и Венесуэла. Это привело к менее строгим санкциям против основных нефтедобывающих стран.

Примером этого стал вторник, когда США ввели новые санкции против Ирана. По мнению аналитиков, эти меры затрагивают лишь часть нефтяного экспорта страны и вряд ли смогут оздоровить мировые рынки.

"Президент хотел сделать все возможное, чтобы убедиться, что американские потребители имеют самую низкую цену на бензоколонке, поскольку это влияет на повседневную жизнь семей", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Хотя напряженность в отношениях между Ираном и США возросла после нападений на Израиль 7 октября, ежедневный экспорт нефти из Ирана превысил 1,5 миллиона баррелей в день в этом году, начиная с февраля, что значительно больше, чем в начале президентства Байдена. Большую часть этой нефти покупают небольшие китайские нефтеперерабатывающие заводы по сниженным ценам.

США и их союзники были "очень, очень осторожными, чтобы не зайти слишком далеко и не повредить способности западных экономик функционировать", когда речь шла о санкциях, сказал партнер Morrison Foerster и бывший руководитель Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Джон Смит.

Американские дипломаты и чиновники от энергетики десятилетиями работали по всему миру, чтобы обеспечить поток нефти, часто вступая в неудобные альянсы и договоренности.

Отмечается, когда 12 июня Министерство финансов США обрушило на Москву волну санкций из-за войны в Украине, они были направлены против банков, но оставили нефтяную отрасль страны практически нетронутой.

По словам американских дипломатов и некоторых игроков энергетической отрасли, проинформированных нынешними чиновниками, среди некоторых сотрудников Министерства финансов США существует разочарование отсутствием действий против нефтеторговых сетей, которые переправляют российскую и иранскую нефть, в том числе и против той, которую сейчас расследуют чиновники.

По сообщению The Wall Street Journal, этой сетью руководит малоизвестный трейдер из Азербайджана, который стал главным посредником для российской компании "Роснефть".

Сторонники этой политики в администрации говорят, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но бросают песок в шестеренки нефтеэкспортных машин России и Ирана, а это означает, что они зарабатывают меньше на каждом барреле нефти, который они продают.

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