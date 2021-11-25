Администрация Байдена оказалась замешана в санкционный скандал против "Северного потока-2"

В СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома звонила по телефону сенаторам-однопартийцам Байдена с просьбой отменить поправки о санкциях в отношении немецких компаний, которые причастны к "Северному потоку-2". Это еще раз раскрывает глаза о том, что "Байден придет, порядок наведет". Это еще раз о том, что заинтересованным людям должно быть все равно, как ведет себя тот или иной деятель, как он выглядит, кому жмет руку или не жмет, кому хамит или нет. Важно, что он делает. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист и блогер Юрий Луканов.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

"Напомню, что при Трампе строительство "Северного потока-2" было заблокировано. При этом он не называл Путина убийцей, как это сделал Байден, а совсем наоборот – демонстрировал уважительное отношение к Путину, а на пресс-конференции в Хельсинки вел себя просто позорно. Его критики в Украине повторяли тезис о том, что против "Северного потока-2" борется не Трамп, а Конгресс, несмотря на тот очевидный факт, что Трамп лично приезжал к Ангеле Меркель ссориться по поводу "Северного потока-2". Трамп предлагал ей отказаться от этого строительства в обмен на упразднение американских пошлин для металлургической промышленности Германии. Но критики игнорировали этот факт, будто это Конгресс туда приезжал к канцлеру, а не Трамп", – отметил журналист.

Он добавляет, когда, в отличие от Обамы, Трамп не стал блокировать решение Конгресса о поставках летального оружия для Украины, то критики говорили, что он хотел бы, но не мог. Обама, значит, мог, а Трамп не смог. Луканов подчеркивает, если Конгресс все может, то, где он теперь, когда администрация Байдена не только теперь, но и раньше игнорирует решение Конгресса по санкциям в отношении "Северного потока-2"?

"Понятно, что Трамп делал все это не от любви к Украине. Просто наши интересы совпадали с интересами стоящих за ним кругов в США. Но нашим домашним критикам этого недостаточно. Им нужно было, чтобы Трамп лично, как минимум, послал Путина, а как максимум послал ему пулю в лоб. Зато Байден, какой! Видимо, искренне обозвал Путина убийцей, не вызывающий у наших диванных критиков претензий", – отметил Юрий Луканов.

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