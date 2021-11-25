Администрация Байдена оказалась замешана в санкционный скандал против "Северного потока-2"

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Кравцев Сергей
В СМИ появилась информация о том, что администрация Белого дома звонила по телефону сенаторам-однопартийцам Байдена с просьбой отменить поправки о санкциях в отношении немецких компаний, которые причастны к "Северному потоку-2". Это еще раз раскрывает глаза о том, что "Байден придет, порядок наведет". Это еще раз о том, что заинтересованным людям должно быть все равно, как ведет себя тот или иной деятель, как он выглядит, кому жмет руку или не жмет, кому хамит или нет. Важно, что он делает. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет журналист и блогер Юрий Луканов.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Он добавляет, когда, в отличие от Обамы, Трамп не стал блокировать решение Конгресса о поставках летального оружия для Украины, то критики говорили, что он хотел бы, но не мог. Обама, значит, мог, а Трамп не смог. Луканов подчеркивает, если Конгресс все может, то, где он теперь, когда администрация Байдена не только теперь, но и раньше игнорирует решение Конгресса по санкциям в отношении "Северного потока-2"?
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