Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена пыталась убить российского диктатора Владимира Путина. По его словам, таким образом, демократы пытались удержать внимание общества к себе.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Такер Карлсон в эфире собственного шоу рассказал, что якобы бывший госсекретарь США Энтони Блинкен планировал убить российского диктатора Владимира Путина.

"Тони Блинкен так сильно настаивал на настоящей войне, пытаясь убить Путина. Администрация Байдена пыталась убить Путина. Да, они пытались", — сказал Карлсон, однако никаких подробностей или доказательств своих слов не привел.

Карлсон добавил, что ликвидация Путина могла бы стать катастрофой, ведь тогда непонятно, кто будет руководить Россией, которая последние 20 лет находилась под контролем российского диктатора.

"Это безумие. Кто же возьмет на себя управление Россией? И что будет происходить с ядерным арсеналом в такой сложной стране? Это безумие, что вы даже об этом думаете", — сказал Карлсон.

В итоге он заявил, что якобы основной причиной убийства Путина была попытка демократов привлечь к себе внимание, ведь, по словам Карлсона, политика Вашингтона связана с тем, что для бывшей администрации США "хаос был защитным экраном".

В августе 2024 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что украинские спецслужбы готовят покушения на Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова. По его словам, Белоусов позвонил главе Пентагона Ллойду Остину и призвал его убедить Киев отказаться от своих планов, что позволит Москве и Вашингтону "избежать спирали эскалации".

Такер Карлсон – известный американский консервативный журналист, который долгое время вел популярное ток-шоу на канале Fox News. Карлсон неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний. Его обвиняли в распространении дезинформации, расизме и сексизме. Одним из самых громких событий в карьере Карлсона стало его интервью с Владимиром Путиным, вызвавшее общественную критику из-за того, что он предоставил платформу российскому лидеру для пропаганды.