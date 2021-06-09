Администрация США планирует назначить нового посла в Украине – СМИ

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Ольга Чародий
США планируют в скором времени назначить своего нового посла
в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
США-Украина. Фото: УНИАН
По словам Блинкена, администрация Соединенных Штатов Америки находится
в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена
Сенатом Конгресса.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Дмитрия Кулебы, предстоящая встреча американского и российского президентов повлияет на Украину. Кулеба убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.
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