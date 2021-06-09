logo
Русский Українська

BTC/USD

36679.58

ETH/USD

2469.54

LTC/USD

165.46

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир США Администрация США планирует назначить нового посла в Украине – СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Администрация США планирует назначить нового посла в Украине – СМИ

Администрация Соединенных Штатов Америки находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, считает госсекретарь США Энтони Блинкен

9 июня 2021, 04:49
Автор:

Ольга Чародий

США планируют в скором времени назначить своего нового посла в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

Администрация США планирует назначить нового посла в Украине – СМИ

США-Украина. Фото: УНИАН

"Мы стараемся двигаться в этом вопросе как можно скорее", — заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, администрация Соединенных Штатов Америки находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса.

"Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. Это приоритет для нас и для президента. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду в Украине", — резюмировал Блинкен.

Как сообщали ранее американские партнеры постоянно демонстрируют всеобщую поддержку украинскому правительству. Особенно это проявляется в вопросах военной помощи, что важно во время российской агрессии на Донбассе. Вероятно, в ближайшее время Украина может рассчитывать на дополнительные поставки оружия из ШтатовПодобные выводы можно сделать со слов американского госсекретаря Энтони Блинкена. Чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Дмитрия Кулебы, предстоящая встреча американского и российского президентов повлияет на Украину. Кулеба убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11601193
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ