Администрация США планирует назначить нового посла в Украине – СМИ

США планируют в скором времени назначить своего нового посла в Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

США-Украина. Фото: УНИАН

"Мы стараемся двигаться в этом вопросе как можно скорее", — заверил глава американского внешнеполитического ведомства.

По словам Блинкена, администрация Соединенных Штатов Америки находится в процессе выдвижения этой кандидатуры, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса.

"Процесс сейчас в самом разгаре. И я ожидаю, что это произойдет в сравнительно скором времени. Это приоритет для нас и для президента. Мы хотим гарантировать, чтобы самый сильный кандидат возглавлял самую сильную команду в Украине", — резюмировал Блинкен.

Как сообщали ранее а мериканские партнеры постоянно демонстрируют всеобщую поддержку украинскому правительству. Особенно это проявляется в вопросах военной помощи, что важно во время российской агрессии на Донбассе. Вероятно, в ближайшее время Украина может рассчитывать на дополнительные поставки оружия из Штатов. Подобные выводы можно сделать со слов американского госсекретаря Энтони Блинкена. Чиновник подчеркнул, что Пентагон является ключевым украинским партнером в вопросах сдерживания агрессии российских оккупантов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению Дмитрия Кулебы, предстоящая встреча американского и российского президентов повлияет на Украину.

Кулеба убежден, что американская сторона будет отстаивать украинские интересы в разговоре с Владимиром Путиным. Это, по мнению дипломата, демонстрируется и нынешней позицией Штатов — без Украины про Украину решать ничего не будут.

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