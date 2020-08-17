Администрация Трампа одобрила бурение нефтяных скважин в заповеднике дикой природы Аляски

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник завершила разработку плана по разрешению бурения нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски. Об этом пишет Reuters.



Заповедник площадью 7,7 млн га является домом для популяций диких животных, включая дикобразов карибу и белых медведей. Эта местность в течение десятилетий была закрыта для бурения. Но принятый республиканцами налоговый законопроект в 2017 году открыл область для аренды с целью добычи нефти и газа.

Министерство внутренних дел может провести продажу аренды нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски к концу года, заявил госсекретарь Дэвид Бернхардт на селекторном совещании с журналистами.

По словам Бернхардта, если на территории заповедника все же найдут запасы нефти и газа, добыча нефти может начаться примерно через восемь лет, а активность продлится около 50 лет.

Защитники окружающей среды и демократические законодатели уже давно борются за то, чтобы заблокировать нетронутую территорию от разработки нефтяных вышек, трубопроводов и дорог. Защитники окружающей среды заявили, что это было особенно неоправданно во время резкого падения цен на нефть.

Губернатор Аляски и делегация Конгресса приветствовали это решение, заявив, что оно создаст рабочие места и повысит экономику штата.

Ранее "Комментарии" писали, что в отдаленном районе Аляски пожар уничтожил дом местного жителя, поэтому мужчине пришлось прожить три недели в суровых температурных условиях и практически без еды до тех пор, пока его не обнаружили спасатели.

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