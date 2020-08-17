Администрация Трампа одобрила бурение нефтяных скважин в заповеднике дикой природы Аляски

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Татьяна Веремеева
Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник завершила
разработку плана по разрешению бурения нефтяных и газовых скважин в Арктическом
национальном заповеднике дикой природы Аляски. Об этом пишет Reuters.
Заповедник площадью 7,7 млн га является домом для популяций диких животных,
включая дикобразов карибу и белых медведей. Эта местность в течение десятилетий
была закрыта для бурения. Но принятый республиканцами налоговый законопроект в
2017 году открыл область для аренды с целью добычи нефти и газа.
Министерство внутренних дел может провести продажу аренды нефти и газа в Арктическом
национальном заповеднике дикой природы Аляски к концу года, заявил госсекретарь
Дэвид Бернхардт на селекторном совещании с журналистами.
По словам Бернхардта, если на территории заповедника все же найдут запасы
нефти и газа, добыча нефти может
начаться примерно через восемь лет, а активность продлится около 50 лет.
Защитники окружающей среды и демократические законодатели уже давно борются
за то, чтобы заблокировать нетронутую территорию от разработки нефтяных вышек,
трубопроводов и дорог. Защитники окружающей среды заявили, что это было
особенно неоправданно во время резкого падения цен на нефть.
Губернатор Аляски и делегация Конгресса приветствовали это решение, заявив,
что оно создаст рабочие места и повысит экономику штата.
Ранее "Комментарии" писали, что в
отдаленном районе Аляски пожар уничтожил дом местного жителя, поэтому
мужчине пришлось прожить три недели в суровых температурных условиях и
практически без еды до тех пор, пока его не обнаружили спасатели.
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