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Главная Новости Мир США Администрация Трампа одобрила бурение нефтяных скважин в заповеднике дикой природы Аляски
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Администрация Трампа одобрила бурение нефтяных скважин в заповеднике дикой природы Аляски

Власти Аляски считают это хорошим решением, так как это позволит нарастить доходы региона

сегодня, 21:58
Автор:

Татьяна Веремеева

Администрация президента США Дональда Трампа в понедельник завершила разработку плана по разрешению бурения нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски. Об этом пишет Reuters.

Заповедник площадью 7,7 млн га является домом для популяций диких животных, включая дикобразов карибу и белых медведей. Эта местность в течение десятилетий была закрыта для бурения. Но принятый республиканцами налоговый законопроект в 2017 году открыл область для аренды с целью добычи нефти и газа.

Администрация Трампа одобрила бурение нефтяных скважин в заповеднике дикой природы Аляски

Министерство внутренних дел может провести продажу аренды нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски к концу года, заявил госсекретарь Дэвид Бернхардт на селекторном совещании с журналистами.

По словам Бернхардта, если на территории заповедника все же найдут запасы нефти и газа,  добыча нефти может начаться примерно через восемь лет, а активность продлится около 50 лет.

Защитники окружающей среды и демократические законодатели уже давно борются за то, чтобы заблокировать нетронутую территорию от разработки нефтяных вышек, трубопроводов и дорог. Защитники окружающей среды заявили, что это было особенно неоправданно во время резкого падения цен на нефть.

Губернатор Аляски и делегация Конгресса приветствовали это решение, заявив, что оно создаст рабочие места и повысит экономику штата.

Ранее "Комментарии" писали, что в отдаленном районе Аляски пожар уничтожил дом местного жителя, поэтому мужчине пришлось прожить три недели в суровых температурных условиях и практически без еды до тех пор, пока его не обнаружили спасатели.


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