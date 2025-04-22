Администрацию Трампа сравнили с Третьим рейхом: в чем проходит параллель

Бывший вице-президент США Альберт Гор сравнил администрацию президента Дональда Трампа с нацистской Германией. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с защитниками климата в научном музее на набережной Сан-Франциско.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Гор, в частности, обратил внимание, что администрация Трампа "пытается создать собственную версию реальности" для достижения своих масштабных задач, которые перекликаются с целями нацистской партии Адольфа Гитлера в 1930-х и 40-х годах.

"Я прекрасно понимаю, почему неправильно сравнивать Третий рейх Адольфа Гитлера с любым другим движением. Это было уникальное зло и точка. Я это понимаю. Но в истории этого зла есть важные уроки", – заявил Альберт Гор.

Он также сослался на "моральную аутопсию Третьего рейха", проведенную немецкими философами после Второй мировой войны.

"Наставник Юргена Хабермаса — Теодор Адорно написал, что первым шагом в падении этой нации было, я цитирую, "превращение всех вопросов истины в вопросы власти". Он описал, как нацисты, и я цитирую снова, "атаковали саму суть различия между правдой и ложью". Администрация Трампа настаивает на попытках создать свою собственную предпочтительную версию реальности", — отметил Гор.

Читайте также на портале "Комментарии" — без вступления в НАТО и с потерей Крыма: о чем говорят новые пункты "мирного плана" Трампа.

Также издание "Комментарии" сообщало – рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции. Американцы не скрывают свою обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть. Об этом говорится в материале "Reuters".

Отмечается, что около 42% респондентов нового шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее.



