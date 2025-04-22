Американцы начинают прозревать: что произошло с рейтингом одобрения Трампа

Рейтинг общественного одобрения в США действий Дональда Трампа упал до самого низкого уровня с момента его второй президентской каденции. Американцы не скрывают свою обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть. Об этом говорится в материале "Reuters".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Отмечается, что около 42% респондентов нового шестидневного опроса, проведенного институтом Ipsos, одобряли работу Трампа на посту президента Штатов. Это на один процент ниже, чем было в опросе Reuters/Ipsos, проведенном тремя неделями ранее.

А данные опроса среди американцев в течение нескольких часов после инаугурации Трампа 20 января давали 47%.

"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", — говорится в публикации Reuters.

При этом западное информагентство акцентирует внимание, что рейтинг одобрения Трампа остается выше, чем рейтинги, которые наблюдались в течение большей части президентства его предшественника, представляющего Демократическую партию Джо Байдена.

Вместе с этим текущая динамика свидетельствует, что многим американцам "неприятно", что Трамп "пытается наказать университеты, которые он считает слишком либеральными, и поставить себя председателем правления Центра Кеннеди, крупного театрального и культурного учреждения в Вашингтоне".

Около 83% из 4306 респондентов заявили, что президент США должен выполнять решения федерального суда, даже если он этого не хочет.

57% — в том числе одна треть республиканцев — не согласны с утверждением, что "это нормально, если президент США прекращает финансирование университетов, если президент не согласен с тем, как университетом управляют".

Опрос Reuters/Ipsos показал, что по целому спектру вопросов – от инфляции и иммиграции до налогообложения и верховенства права – американцы, которые негативно высказываются о работе Трампа, превышают количество тех, кто одобряет каждый вопрос в опросе.

Также отмечается, что три четверти респондентов (в том числе большинство республиканцев — 53%) сказали, что Трамп не должен баллотироваться на третий срок в США.

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