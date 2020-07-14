Адвокат Трампа "забыл" нанести Крым на карту Украины

Адвокат Белого Дома Рудольф Джулиани провел трансляцию видеоролика с расследованием коррупционных схем Демократической партии во главе с Джо Байденом и Бараком Обамы, где на заставке изображена карта Украины без Крыма. Сам ролик опубликован на YouTube-канале Джулиани.

"Руди Джулиани рассказал, как Украина обнаружила, что $5,3 млрд иностранной помощи не было учтено. Администрация бывшего президента Барака Обамы заблокировала любое расследование. Этот эпизод – вершина айсберга, и это еще не все", - указано в описании ролика.





Отметим, что ранее власти Вашингтона во главе с Дональдом Трампом неоднократно высказывались о незаконном присоединении Крыма Россией, что нарушает международные принципы неприкосновенности границ между странами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что телеканал "1+1" показал в эфире карту Украины без аннексированного полуострова. Тогда это стало поводом для проверок Нацсовета по вопросам радио- и телевещания.

""Указанный факт является признаком нарушения требований пунктов а) и в) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", которыми телерадиоорганизацию обязали соблюдать законодательство Украины и требования лицензии и распространять объективную информацию", - отметили в сообщении.





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