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Главная Новости Мир США Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы
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Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы

Мать, у которой во время беременности появилась аллергия на кожу, спустя 10 лет показала болезненные, зудящие волдыри

сегодня, 18:10
Автор:

Хмільовська Інна

Женщина, у которой во время беременности появилась аллергия на собственную кожу, показала, что она все еще страдает от вспышек болезни более 10 лет спустя. Об этом сообщает Daily Mail.

Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы

Аллергия на теле, фото Daily Mail

33-летняя Эштон Браун из Морганфилда, Кентукки, страдает пемфигоидом беременности, редким аутоиммунным заболеванием кожи, связанным с беременностью, при котором на теле остаются зудящие волдыри.

"У меня постоянно чесались ладони и ступни, и я не могла заснуть из-за этого. Я чувствовала себя так, будто по коже пошли мурашки", — вспоминает женщина.

Когда у нее начали появляться красные шишки на теле, Эштон обратилась в отделение неотложной помощи, где ей сказали, что у нее чесотка. Но когда начали образовываться волдыри, медицинский персонал был сбит с толку.

Она посетила своего семейного врача и еще одно отделение неотложной помощи перед тем, как приземлиться к дерматологу, который определил болезнь настолько редкую, что, согласно Healthline, она поражает одну из каждых 40 -50 тысяч беременностей.

"Этот дерматолог впервые  за 30 лет практики столкнулся с пациенткой с такой болезнью", - добавила Эштон.

Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы - фото 2
Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы - фото 3
Аллергия на собственную кожу: женщина перестала носить одежду из-за ужасной проблемы - фото 4

Браун вспоминает, что ткань одежды прилипала к сочащимся волдырям, которые покрывали ее тело, и потом отрывалась вместе с кожей. Из-за этого женщина перестала носить обычную одежду и обходилась больничными халатами, с которыми такой проблемы не возникало.

После родов болезнь отступила, но не исчезла окончательно. Хотя после первого приступа прошло больше десяти лет, при стрессе или гормональных изменениях у Браун вновь появляются такие высыпания.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9883211/Kentucky-mother-allergic-SKIN-pregnancy.html
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