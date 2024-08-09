Америка сдерживать Украину больше не будет: на сколько времени открылось окно возможностей

В США изменилась позиция относительно войны в Украине, об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.

Джо Байден

По его мнению, главными людьми, которые сдерживали Украину в ответе России на ее террористические действия были Джо Байден и Ульям Бернс. Оппозиционер считает, что советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан просто качественно отрабатывал команды шефа.

"Превратившись в "хромую утку", влияние Байдена резко снизилось. Он больше не будет сильно вмешиваться, и ситуация идет на самотек. В этой связи для Украины и для российского сопротивления период до конца года — окно возможностей делать то, что мы считаем нужным. Американцы больше не будут нас сдерживать, и это проявилось в неожиданно благожелательно-равнодушной реакции на операцию в Курской области", — заявил Пономарев.

Именно поэтому, считает оппозиционер, надо активно выстраивать отношения с новой внешнеполитической командой Камаллы Гаррис, которой пока нет, и не забывать поддерживать отношения с окружением Дональда Трампа, в том числе с Венсом. При этом Пономарев добавил, что исход выборов еще не предрешен, хотя шансы Гаррис сейчас предпочтительны.

"И да, думаю (почти что знаю), что американцы не были в курсе деталей планировавшейся операции", — подытожил российский оппозиционер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области. Тогда в Белом доме заявили, что они были не в курсе операции и хотели бы прояснить ситуацию. Впрочем, позже там заявили, что суверенное право Украины защищаться так, как она считает нужным.

На фоне успехов ВСУ в Курской области России уже даже начали предлагать специфический мирный план.



