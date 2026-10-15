Американцев это бесит: привычки украинцев, которые не понимают в США

Культурные отличия между странами часто проявляются в мелочах, от манеры общения до повседневных привычек. Украинка Кристина из Харькова, уже несколько лет живущая в США, рассказала в своем YouTube-канале о поведении украинцев, которое может удивить или раздражать американцев. По ее словам, речь идет не о "плохих" или "хороших" чертах, а о разнице культурных норм.

Привычки украинцев, удивляющих американцев

Серьезные лица и отсутствие улыбок

Как говорит Кристина, одним из наиболее заметных отличий является отношение к улыбке. В Украине люди обычно улыбаются только знакомым или в ответ на что-нибудь приятное. В США же улыбка часто является частью обыденного этикета. Люди могут приветливо улыбнуться в лифте, магазине или парковке, даже если видят друг друга впервые.

"Мы же украинцы обычно улыбаемся только тогда, когда на это есть причина и поэтому мы можем казаться американцам мрачными или даже вечно недовольными", — рассказывает Кристина.

Смолток

Еще одно отличие в культуре small talk. В Америке краткие разговоры о погоде, выходных или трафике являются привычной частью коммуникации. По словам блоггерши, украинцы же чаще переходят сразу к существу разговора, который может выглядеть резко или холодно.

Необычные смайлики в переписке

В переписке украинцы часто используют простую "скобку" в конце предложения как сокращенный вариант смайлика. Для американцев такой символ может выглядеть странно или ошибка. По словам Кристины, в их культуре смайл обычно должен иметь "глаза", поэтому к скобке следует добавлять двоеточие.

Привычка делать все своими руками

Американцы также удивляют стремление украинцев самостоятельно выполнять домашние работы. Ремонт, покраска стен или сбор мебели в США часто поручают мастерам. В то же время многие украинцы пытаются сделать это собственноручно, чтобы сэкономить деньги или научиться новым навыкам.

Прямота и личные вопросы

Еще одно культурное отличие – это откровенность. Украинцы могут прямо выражать критику или задавать личные вопросы о зарплате, браке или планах на детей. В США такие темы считаются частными, поэтому подобная прямота иногда рассматривается как нарушение личных границ.

"Если нам что-то не нравится, это видно по нашему лицу. Мы можем сказать об этом честно. И в Америке это может восприниматься как грубость и невоспитанность", – говорит Кристина.

Громкость в общении

По словам блоггерши, украинцы обычно говорят тише в общественных местах. В Украине громкий разговор часто ассоциируется с невоспитанностью. В США же люди привыкли общаться более эмоционально и громче, и, как объясняет Кристина, сдержанная манера может показаться признаком безразличия.

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