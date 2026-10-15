Американців це бісить: звички українців, які незрозумілі у США

Культурні відмінності між країнами часто проявляються у дрібницях, від манери спілкування до повсякденних звичок. Українка Кристина з Харкова, яка вже кілька років живе у США, розповіла у своєму YouTube-каналі про поведінку українців, яка може здивувати або дратувати американців. За її словами, йдеться не про "погані" чи "хороші" риси, а про різницю культурних норм.

Звички українців, які дивують американців

Серйозні обличчя та відсутність посмішок

Як говорить Кристина, однією з найбільш помітних відмінностей є ставлення до посмішки. В Україні люди зазвичай посміхаються лише знайомим або у відповідь на щось приємне. У США ж усмішка часто є частиною повсякденного етикету. Люди можуть привітно посміхнутися у ліфті, магазині чи на парковці, навіть якщо бачать одне одного вперше.

"Ми ж українці зазвичай посміхаємось лише тоді, коли на це є причина і через це ми можемо здаватися американцям похмурими або навіть вічно невдоволеними", — розповідає Кристина.

Смолток

Ще одна відмінність в культурі small talk. В Америці короткі розмови про погоду, вихідні чи трафік є звичною частиною комунікації. За словами блогерки, українці ж частіше переходять одразу до суті розмови, що може виглядати різко або холодно.

Незвичні смайлики у листуванні

У переписці українці часто використовують просту "дужку" наприкінці речення, як скорочений варіант смайлика. Для американців такий символ може виглядати дивно або як помилка. За словами Кристини, у їхній культурі смайл зазвичай має мати "очі", тому до дужки слід додавати двокрапу.

Звичка робити все власноруч

Американців також дивує прагнення українців самостійно виконувати домашні роботи. Ремонт, фарбування стін чи збирання меблів у США часто доручають майстрам. Натомість багато українців намагаються зробити це власноруч, щоб заощадити гроші або навчитися нових навичок.

Прямота та особисті питання

Ще одна культурна відмінність — це відвертість. Українці можуть прямо висловлювати критику або ставити особисті питання про зарплату, шлюб чи плани на дітей. У США такі теми вважаються приватними, тому подібна прямота іноді сприймається як порушення особистих меж.

"Якщо нам щось не подобається, це видно по нашому обличчю. Ми можемо сказати про це чесно. І в Америці це може сприйматись як грубість і невихованість", — говорить Кристина.

Гучність у спілкуванні

За словами блогерки, українці зазвичай говорять тихіше у громадських місцях. В Україні гучна розмова часто асоціюється з невихованістю. Натомість у США люди звикли спілкуватися емоційніше та голосніше, і, як пояснює Кристина, стримана манера може здатися ознакою байдужості.

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