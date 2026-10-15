Американців це бісить: звички українців, які незрозумілі у США

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Slava Kot
Культурні відмінності між країнами часто проявляються у дрібницях, від манери спілкування до повсякденних звичок. Українка Кристина з Харкова, яка вже кілька років живе у США, розповіла у своєму YouTube-каналі про поведінку українців, яка може здивувати або дратувати американців. За її словами, йдеться не про "погані" чи "хороші" риси, а про різницю культурних норм.
Звички українців, які дивують американців
Як говорить Кристина, однією з найбільш помітних відмінностей є ставлення до посмішки. В Україні люди зазвичай посміхаються лише знайомим або у відповідь на щось приємне. У США ж усмішка часто є частиною повсякденного етикету. Люди можуть привітно посміхнутися у ліфті, магазині чи на парковці, навіть якщо бачать одне одного вперше.
Ще одна відмінність в культурі small talk. В Америці короткі розмови про погоду, вихідні чи трафік є звичною частиною комунікації. За словами блогерки, українці ж частіше переходять одразу до суті розмови, що може виглядати різко або холодно.
У переписці українці часто використовують просту "дужку" наприкінці речення, як скорочений варіант смайлика. Для американців такий символ може виглядати дивно або як помилка. За словами Кристини, у їхній культурі смайл зазвичай має мати "очі", тому до дужки слід додавати двокрапу.
Американців також дивує прагнення українців самостійно виконувати домашні роботи. Ремонт, фарбування стін чи збирання меблів у США часто доручають майстрам. Натомість багато українців намагаються зробити це власноруч, щоб заощадити гроші або навчитися нових навичок.
Ще одна культурна відмінність — це відвертість. Українці можуть прямо висловлювати критику або ставити особисті питання про зарплату, шлюб чи плани на дітей. У США такі теми вважаються приватними, тому подібна прямота іноді сприймається як порушення особистих меж.
За словами блогерки, українці зазвичай говорять тихіше у громадських місцях. В Україні гучна розмова часто асоціюється з невихованістю. Натомість у США люди звикли спілкуватися емоційніше та голосніше, і, як пояснює Кристина, стримана манера може здатися ознакою байдужості.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка розкритикувала медицину у США: чому боїться там лікуватися.