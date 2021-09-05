Американцев госпитализируют с передозировкой лекарствами, которые как будто бы защищают от COVID-19

В США люди вредят своему здоровью, употребляя препарат, который якобы защищает от COVID-19, ведь его так рекламировали. Об этом сообщает издание BBC news.



Американцев госпитализируют с передозировкой препарата, фото из открытых источников

По словам американского врача Джейсона Мак Элая, эффективность препарата Ивермектина в борьбе с коронавирусом не доказана. Это ветеринарный препарат против гельминтов у животных. Однако в последнее время его начали рекламировать как средство для профилактики коронавируса.



Некоторые граждане употребляли его слишком много и попали в больницы с тяжелыми последствиями от передозировки. От препарата у людей фиксировали рвоту, боли в мышцах, в некоторых случаях потерю зрения.

Отметим, что Ивермектин используют для лечения определенных болезней человека, однако в ограниченных дозах и отпускают его по рецепту.



По словам Джейсона Мак Элая, отделения скорой помощи сейчас настолько переполнены пациентами с передозировкой, что даже жертвам с огнестрельными ранениями нет мест.

Применение препарата получило распространение, поэтому Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в прошлом месяце опубликовало заявление, в котором призвало людей не принимать его. Там отметили, что передозировка опасна для организма и может нанести ему серьезный ущерб.

"Вокруг много дезинформации, и вы, возможно, слышали, что принимать большие дозы Ивермектина — это нормально. Это не нормально. Вы также можете передозировать Ивермектин, который может вызвать следующие симптомы: тошноту, рвоту, диарею, гипотензию (низкое артериальное давление), аллергические реакции (зуд и крапивница), головокружение, атаксию (проблемы с равновесием), судороги, кому и даже смерть", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство здравоохранения Украины подписало соглашения с американскими компаниями о сотрудничестве в сфере медицины. В частности, речь идет о трех мощных компаниях: американской многоотраслевой корпорации General Electric, одном из крупнейших производителей медицинского оборудования Medtronic и транснациональной фармацевтической компании MSD.



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