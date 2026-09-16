Американцы боялись даже помидоров: 5 самых странных страхов прошлого

Сегодня некоторые исторические страхи кажутся совершенно непонятными. Однако в разные периоды в США опасения вызывали вполне обычные вещи — от развлечений и книг до продуктов питания и даже прогулочных лодок.

Каноэ на реке - один из необычных объектов, которые когда-то вызывали страх и тревогу. Фото: Pixabay

Каноэ. В начале XX века популярность каноэ вызвала моральную панику. Некоторые считали, что молодые люди используют лодки для тайных романтических встреч. В Миннеаполисе даже пытались ввести правило, согласно которому мужчина и женщина в каноэ должны были сидеть лицом друг к другу, но инициативу быстро отменили.

Дешёвые романы. В конце XIX века большую популярность получили так называемые dime novels — книги стоимостью всего десять центов. Некоторые критики считали, что такая литература способна развращать читателей и негативно влиять на общество. Эти опасения, в частности, способствовали цензуре подобных произведений.

Dungeons & Dragons. В 1980-х годах вокруг популярной ролевой игры разгорелась моральная паника. Её ошибочно связывали с самоубийством студента, а некоторые религиозные группы утверждали, что игра открывает молодёжь влиянию демонов. Позднее исследования не обнаружили связи между игрой и самоубийствами.

Вторжение марсиан. В 1938 году радиопостановка "Войны миров" Орсона Уэллса вызвала панику у части слушателей, которые подключились к эфиру не с начала и не поняли, что перед ними художественная постановка. Некоторые решили, что вторжение марсиан действительно началось.

Помидоры. До начала XIX века помидоры в США и Европе считались потенциально ядовитыми, а иногда их связывали даже с колдовством. Постепенно отношение изменилось, а распространение консервов и рост интереса к пользе продукта сделали помидоры привычной частью американского рациона.

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