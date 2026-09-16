Американці боялися навіть помідорів: 5 найдивніших страхів минулого

Сьогодні деякі історичні страхи здаються незрозумілими. Однак у різні періоди в США побоювання викликали цілком звичайні речі — від розваг і книжок до продуктів харчування і навіть прогулянкових човнів.

Каное на річці - один із незвичних об'єктів, які колись викликали страх і тривогу. Фото: Pixabay

Каное. На початку XX століття популярність каное викликала моральну паніку. Дехто вважав, що молоді люди використовують човни для таємних романтичних зустрічей. У Міннеаполісі навіть намагалися запровадити правило, згідно з яким чоловік і жінка в каное мали сидіти обличчям один до одного, але ініціативу швидко скасували.

Дешеві романи. Наприкінці XIX століття великої популярності набули так звані dime novels – книги вартістю всього десять центів. Деякі критики вважали, що така література здатна розбещувати читачів та негативно впливати на суспільство. Ці побоювання, зокрема, сприяли цензурі таких творів.

Dungeons & Dragons. У 1980-х роках довкола популярної рольової гри розгорілася моральна паніка. Її помилково пов'язували із самогубством студента, а деякі релігійні групи стверджували, що гра відкриває молодь впливу демонів. Пізніше дослідження не виявили зв'язку між грою та самогубствами.

Вторгнення марсіан. У 1938 році радіопостановка "Війни світів" Орсона Веллса викликала паніку у частини слухачів, які підключилися до ефіру не з початку і не зрозуміли, що перед ними художня постановка. Дехто вирішив, що вторгнення марсіан справді почалося.

Помідори. До початку XIX століття помідори в США та Європі вважалися потенційно отруйними, а іноді їх пов'язували навіть із чаклунством. Поступово ставлення змінилося, а поширення консервів та зростання інтересу до користі продукту зробили помідори звичною частиною американського раціону.

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