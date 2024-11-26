Американцы изменили свои взгляды относительно предоставления помощи Украине: соцопрос

За последний год мнения граждан США относительно того, поддерживают ли они предоставление Украине помощи или нет, несколько изменились. Как передает портал "Комментарии", согласно опросу YouGov, 51% американцев выступают против военной помощи Украине.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Социологи задали респондентам вопрос: как вы думаете, США должны или не должны отправлять оружие и военную помощь Украине?

В итоге, 49% ответили, что должны. 51% — высказались против этого.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины. Данное заявление прозвучало после его встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине. Министры обсудили усиление безопасности в Европе после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – после "зеленого света" от Администрации Джо Байдена Кремль болезненно реагирует на удары ВСУ по территории РФ, постоянно предупреждая, что это может сорвать вероятные мирные переговоры. В то же время конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Уолтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. Можно ли считать такое заявление намеком на то, что Трамп отменит разрешение Байдена на удары по РФ? К чему следует быть готовой Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



