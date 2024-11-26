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Американцы изменили свои взгляды относительно предоставления помощи Украине: соцопрос

По результатам опроса, большинство граждан США не считают, что нужно продолжать предоставлять помощь Украине

сегодня, 12:03
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Кравцев Сергей

За последний год мнения граждан США относительно того, поддерживают ли они предоставление Украине помощи или нет, несколько изменились.  Как передает портал "Комментарии", согласно опросу YouGov, 51% американцев выступают против военной помощи Украине. 

Американцы изменили свои взгляды относительно предоставления помощи Украине: соцопрос

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Социологи задали респондентам вопрос: как вы думаете, США должны или не должны отправлять оружие и военную помощь Украине?

В итоге, 49% ответили, что должны. 51% — высказались против этого. 

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины. Данное заявление прозвучало после его встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине. Министры обсудили усиление безопасности в Европе после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает "Reuters". 

Также издание "Комментарии" сообщало – после "зеленого света" от Администрации Джо Байдена Кремль болезненно реагирует на удары ВСУ по территории РФ, постоянно предупреждая, что это может сорвать вероятные мирные переговоры. В то же время конгрессмен из Флориды Майк Уолтц, который займет пост советника новоизбранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал войну России против Украины "мясорубкой" и сравнил ее с окопной Первой мировой. Уолтц также заявил, что разрешение администрации Байдена на удары ракетами ATACMS по территории России ведет к эскалации. Можно ли считать такое заявление намеком на то, что Трамп отменит разрешение Байдена на удары по РФ? К чему следует быть готовой Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://ru.scribd.com/document/796265728/cbsnews-20241124-SUN
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