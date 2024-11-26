Новый поворот в войне: Германия дала важное обещание Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что европейские партнеры усилят военную поддержку Украины. Данное заявление прозвучало после его встречи с коллегами из Франции, Великобритании, Италии и Польши в Берлине. Министры обсудили усиление безопасности в Европе после возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Германия. Фото: из открытых источников

Борис Писториус отметил, что в январе миссия НАТО в Висбадене возьмет на себя координацию западной военной поддержки Украины.

"Нашей целью должно быть предоставление Украине возможности действовать с позиции силы", — сказал министр.

В свою очередь глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что европейские страны должны действовать более скоординировано и "стремиться к большему, чтобы быть хорошим партнером для США".

"Мы обязаны сегодня четко сказать — Европа должна увеличить свои усилия, когда речь идет о помощи Украине, но прежде всего, когда речь идет о ее собственной безопасности. Без увеличения расходов, без осознания в каждом европейском обществе времени, в котором мы живем, все это – ничто" – отметил Владислав Косиняк-Камыш.

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