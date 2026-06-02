Американцы напуганы: Google хочет выпустить 32 миллиона зараженных комаров в США

Идея выпустить десятки миллионов комаров может показаться сюжетом фантастического триллера, однако именно такой проект продвигает компания Google через свою дочернюю инициативк Debug. Технологический гигант стремится получить федеральное разрешение на масштабный эксперимент в штате Флорида, где планируется выпустить около 32 миллионов специально подготовленных комаров.

Комары являются переносчиками опасных заболеваний, среди которых малярия, лихорадка денге, вирус Зика и вирус Западного Нила. Каждый год они становятся причиной сотен тысяч смертей в мире. Однако комары, которых Google планирует выпустить во Флориде, обладают особенностью. Они заражены бактерией Wolbachia, которая встречается у многих насекомых и не представляет угрозы для людей или домашних животных. Эта бактерия оказывает влияние на репродуктивную систему комаров, снижая способность их потомства выживать.

Именно на этом основан метод стерилизации насекомых. Ученые надеются, что распространение Wolbachia среди диких популяций поможет постепенно сократить количество комаров, а вместе с тем и риски распространения опасных заболеваний среди людей.

"Мы объединяем научный и инженерный опыт команды Debug с помощью международных партнеров, чтобы вырастить и выпустить много полезных насекомых и остановить вредных комаров, которые могут распространять болезни", — говорится на сайте компании Debug.

Однако далеко не все жители Флориды поддерживают эту идею. Часть общественности опасается возможных непредсказуемых последствий для экосистемы. Критики отмечают, что даже хорошо просчитанные биологические эксперименты могут иметь долгосрочные эффекты, которые сложно предсказать заранее.

Пока проект от Google еще не получил окончательного одобрения. Заявку рассматривает Агентство по охране окружающей среды США (EPA), которое должно оценить потенциальные риски и пользу эксперимента.

