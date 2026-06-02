Американці налякані: Google хоче випустити 32 мільйони заражених комарів у США

Ідея випустити десятки мільйонів комарів може здатися сюжетом фантастичного трилера, однак саме такий проєкт просуває компанія Google через свою дочірню ініціативу Debug. Технологічний гігант прагне отримати федеральний дозвіл на масштабний експеримент у штаті Флорида, де планують випустити близько 32 мільйонів спеціально підготовлених комарів.

Комарі є переносниками небезпечних захворювань, серед яких малярія, лихоманка денге, вірус Зіка та вірус Західного Нілу. Щороку вони стають причиною сотень тисяч смертей у світі. Однак комарі, яких Google планує випустити у Флориді, мають особливість. Вони заражені бактерією Wolbachia, яка природно зустрічається у багатьох комах і не становить загрози для людей чи домашніх тварин. Ця бактерія впливає на репродуктивну систему комарів, знижуючи здатність їхнього потомства виживати.

Саме на цьому базується метод стерилізації комах. Науковці сподіваються, що поширення Wolbachia серед диких популяцій допоможе поступово скоротити кількість комарів, а разом з цим і ризики поширення небезпечних хвороб серед людей.

"Ми поєднуємо науковий та інженерний досвід команди Debug з допомогою міжнародних партнерів, щоб виростити та випустити багато корисних комах і зупинити шкідливих комарів, які можуть поширювати хвороби", — йдеться на сайті компанії Debug.

Однак далеко не всі мешканці Флориди підтримують цю ідею. Частина громадськості побоюється можливих непередбачуваних наслідків для екосистеми. Критики наголошують, що навіть добре прораховані біологічні експерименти можуть мати довгострокові ефекти, які складно передбачити заздалегідь.

Наразі проєкт від Google ще не отримав остаточного схвалення. Заявку розглядає Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA), яке має оцінити потенційні ризики та користь від експерименту.

