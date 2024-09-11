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Американцы определили победителя на дебатах Трампа и Гаррис: опрос

Опрос CNN определил победителя

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

По результатам опроса телерадиокомпании "CNN" в США, на дебатах между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Гаррис победа досталась представительнице Демократической партии. Такого мнения придерживаются 63% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Американцы определили победителя на дебатах Трампа и Гаррис: опрос

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Вместе с тем 37% граждан США считают, что победу одержал представитель Республиканской партии Дональд Трамп.

Соответствующие результаты опроса были объявлены в прямом эфире канала.

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Гаррис и Трампом 10 сентября (ночью 11-го по Киеву), отметили, что вице-президент показала лучший результат, согласно опросу "CNN" среди наблюдателей за дебатами, проведенным SSRS.

Интересно, что перед дебатами те же избиратели разделились поровну относительно того, какой кандидат будет выглядеть лучше: 50% в пользу Гаррис, а 50% — в пользу Трампа.

Наблюдатели за дебатами в опросе показали на 6 пунктов больше вероятности сторонников "республиканцев", чем сторонников "демократов", то есть аудитория примерно на 4 процентных пункта больше привержена Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.

Стоит отметить, опрос "CNN" был проведен с помощью текстовых сообщений с 605 зарегистрированными избирателями в США, которые сказали, что они наблюдали за дебатами, и результаты опроса отражают только взгляды наблюдателей за дебатами.

Социологи отбирали респондентов для участия перед дебатами путем опроса членов SSRS Opinion Panel, национальной репрезентативной группы, набранной с помощью методов выборки на основе вероятностей.

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