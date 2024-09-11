Гаррис рассказала, что произойдет в течении суток с Украиной, если на выборах победит Трамп

Как передает портал "Комментарии", вполне ожидаемо тема войны в Украине стала одной из ключевых для кандидатов в президенты США Камалы Гаррис и Дональд Трамп во время теледебатов обсудили войну в Украине. Камала Гаррис открыто спрогнозировала, что ее оппонент "сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы".

Камала Гаррис. Фото из открытых источников

Камала Гаррис заявила, что Путин "сидел бы уже в Киеве", если бы США отказались помогать Украине. А так, благодаря активной позиции США, Украина сумела отбить вторжение России и сейчас дает отпор российской агрессии, за что Путин платит непомерную цену.

Представительница Демократической партии спрогнозировала, что Дональд Трамп "сдаст Украину" в течение суток после своей победы на выборах.

"Он сдаст Украину в течение 24 часов после того, как выиграет выборы. Если бы не наша помощь, Путин бы уже сидел в Киеве. Мы поможем Зеленскому и его войскам, потому что в противном случае войска Путина будут в Польше", — заявила Гаррис.

Кроме того, вице-президент США четко отметила, что Украина должна выиграть войну. Она подчеркнула, что благодаря помощи США, а именно системам ПВО, "Джавелинам", Украина может защищаться.

Отдельно Гаррис упрекнула Трампа за идею переговоров с Путиным. Она назвала наивным желание Дональда Трампа начать диалог с Владтимриом Путиным, который "съест того на обед".

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп во время дебатов с Камалой Гаррис ушел от прямого ответа о победе Украины в противостоянии военной агрессии со стороны России. Единственное, что политик сказал, так это то, что его переполняет желание поскорее закончить войну.



