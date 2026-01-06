Американцы предсказывают будущее: что уже угадали

В конце 1990-х американцев спросили, каким они представляют мир в 2025 году. Результаты опроса оказались удивительно точными — часть прогнозов оправдалась почти буквально.

Что американцы предвидели в будущем

Что угадали



Большинство опрошенных считали, что США получат темнокожего президента. Этот прогноз оправдался уже в 2008 году, когда главой государства стал Барак Обама.



Также значительная часть респондентов ожидала легализации однополых браков. К середине 2010-х это стало реальностью в США.



Еще одним поразительно точным предсказанием стало появление новой смертельно опасной болезни. После пандемии COVID-19 этот прогноз выглядит почти пророческим.



Кроме того, американцы массово верили, что покупки через интернет и отдаленная работа станут привычными. Сегодня онлайн-шоппинг и дистанционная занятость являются неотъемлемой частью повседневной жизни.



Что не сбылось



В то же время, часть ожиданий так и осталась мечтами. Большинство было убеждено, что до 2025 года у США будет женщина-президент, однако этого не произошло.



Люди также ждали прорывов в медицине — эффективного лекарства от рака и резкого роста средней продолжительности жизни до 100 лет. Реальность оказалась гораздо сложнее.



Не осуществился и оптимистический прогноз по уменьшению социального неравенства. Напротив, жизнь стала более комфортной для состоятельных слоев населения и тяжелее для бедных.



Сбывшиеся тревожные прогнозы



Еще в 90-х годах американцы массово говорили о:

• рост терроризма;

• постепенную утрату конфиденциальности;

• усложнение воспитания детей;

• ухудшение состояния окружающей среды.

Большинство этих опасений в 2025 году выглядят уже не прогнозами, а реальностью.



