Американці передбачують майбутнє: що вже вгадали

Наприкінці 1990-х років американців запитали, яким вони уявляють світ у 2025 році. Результати опитування виявилися напрочуд точними — частина прогнозів справдилася майже буквально.

Що американці передбачили у майбутньому

Що вгадали



Більшість опитаних вважала, що США отримає темношкірого президента. Цей прогноз справдився вже у 2008 році, коли главою держави став Барак Обама.



Також значна частина респондентів очікувала легалізації одностатевих шлюбів. До середини 2010-х років це стало реальністю у США.



Ще одним вражаюче точним передбаченням стала поява нової смертельно небезпечної хвороби. Після пандемії COVID-19 цей прогноз виглядає майже пророчим.



Окрім цього, американці масово вірили, що покупки через інтернет і віддалена робота стануть звичними. Сьогодні онлайн-шопінг і дистанційна зайнятість є невід’ємною частиною повсякденного життя.



Що не справдилося



Водночас частина очікувань так і залишилася мріями. Більшість була переконана, що до 2025 року США матиме жінку-президента, однак цього не сталося.



Люди також чекали проривів у медицині — ефективних ліків від раку та різкого зростання середньої тривалості життя до 100 років. Реальність виявилася значно складнішою.



Не здійснився й оптимістичний прогноз щодо зменшення соціальної нерівності. Навпаки, життя стало комфортнішим для заможних верств населення і важчим для бідних.



Тривожні прогнози, що збулися



Ще у 90-х роках американці масово говорили про:

• зростання тероризму;

• поступову втрату приватності;

• ускладнення виховання дітей;

• погіршення стану довкілля.

Більшість із цих побоювань у 2025 році виглядають уже не прогнозами, а реальністю.



