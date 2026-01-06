logo_ukra

Американці передбачують майбутнє: що вже вгадали

Американці ще у 1990-х частково передбачили, яким буде 2025 рік

6 січня 2026, 01:47
Автор:
Ткачова Марія

Наприкінці 1990-х років американців запитали, яким вони уявляють світ у 2025 році. Результати опитування виявилися напрочуд точними — частина прогнозів справдилася майже буквально.

Американці передбачують майбутнє: що вже вгадали

Що американці передбачили у майбутньому

Що вгадали

Більшість опитаних вважала, що США отримає темношкірого президента. Цей прогноз справдився вже у 2008 році, коли главою держави став Барак Обама.

Також значна частина респондентів очікувала легалізації одностатевих шлюбів. До середини 2010-х років це стало реальністю у США.

Ще одним вражаюче точним передбаченням стала поява нової смертельно небезпечної хвороби. Після пандемії COVID-19 цей прогноз виглядає майже пророчим.

Окрім цього, американці масово вірили, що покупки через інтернет і віддалена робота стануть звичними. Сьогодні онлайн-шопінг і дистанційна зайнятість є невід’ємною частиною повсякденного життя.

Що не справдилося

Водночас частина очікувань так і залишилася мріями. Більшість була переконана, що до 2025 року США матиме жінку-президента, однак цього не сталося.

Люди також чекали проривів у медицині — ефективних ліків від раку та різкого зростання середньої тривалості життя до 100 років. Реальність виявилася значно складнішою.

Не здійснився й оптимістичний прогноз щодо зменшення соціальної нерівності. Навпаки, життя стало комфортнішим для заможних верств населення і важчим для бідних.

Тривожні прогнози, що збулися

Ще у 90-х роках американці масово говорили про:

• зростання тероризму;

• поступову втрату приватності;

• ускладнення виховання дітей;

• погіршення стану довкілля.

Більшість із цих побоювань у 2025 році виглядають уже не прогнозами, а реальністю.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Житомирській області поблизу приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. За фактом смерті правоохоронні органи розпочали перевірку.



Джерело: https://www.newsweek.com/americans-1990s-predicted-correctly-about-2025-11297349
