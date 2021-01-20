Американцы считают Трампа худшим президентом - опрос

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Мокрик Анастасия
Чуть меньше
половины американцев считает, что Дональд Трамп был худшим президентом. Об этом
свидетельствует опрос, проведенный NPR/Marist, в котором приняли
участие более двух тысяч человек.
Почти половина украинцев считает Трампа худшим президентом - фото: из открытых источников
По данным опроса,
47% людей считают, что Трамп был очень плохим правителем и его будут
помнить как одного из худших президентов в истории США. Для
сравнения: когда президент Барак Обама покинул свой пост, большинство американцев думали,
что его будут помнить как одного из лучших президентов.
Всего 16%
опрошенных считают, что Дональд Трамп был лучшим президентом и за время его
правления многое поменялось в лучшую сторону. Еще 11% людей отметили, что
бывший президент США запомнится как средний по уровню глава государства. А 13%
посчитали, что Трамп был по уровню хуже среднего.
За день до конца правления уровень одобрения
Дональда Трампа составил всего 38%. Стоит отметить, что за все время его правления
это один из худших результатов. На протяжении всего
срока пребывания Трампа в опросе NPR / PBS NewsHour / Marist его одобрение
никогда не поднималось выше 44% и никогда не было ниже 35%.
Кроме того, 75% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Это самый высокий процент с 1992 года, если посмотреть на опрос Marist и аналогичный вопрос из опроса Washington Post / ABC.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди, а также о том, что Маколей Калкин отреагировал на предложение вырезать Дональда Трампа из фильма "Один дома 2".
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