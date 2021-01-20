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Американцы считают Трампа худшим президентом - опрос

Дональд Трамп запомнился американцам как один из самых плохих правителей за всю историю США

сегодня, 10:01
Автор:

Мокрик Анастасия

Чуть меньше половины американцев считает, что Дональд Трамп был худшим президентом. Об этом свидетельствует опрос, проведенный NPR/Marist, в котором приняли участие более двух тысяч человек.

Американцы считают Трампа худшим президентом - опрос

Почти половина украинцев считает Трампа худшим президентом - фото: из открытых источников

По данным опроса, 47% людей считают, что Трамп был очень плохим правителем и его будут помнить как одного из худших президентов в истории США. Для сравнения: когда президент Барак Обама покинул свой пост, большинство американцев думали, что его будут помнить как одного из лучших президентов.

Всего 16% опрошенных считают, что Дональд Трамп был лучшим президентом и за время его правления многое поменялось в лучшую сторону. Еще 11% людей отметили, что бывший президент США запомнится как средний по уровню глава государства. А 13% посчитали, что Трамп был по уровню хуже среднего.

 За день до конца правления уровень одобрения Дональда Трампа составил всего 38%. Стоит отметить, что за все время его правления это один из худших результатов. На протяжении всего срока пребывания Трампа в опросе NPR / PBS NewsHour / Marist его одобрение никогда не поднималось выше 44% и никогда не было ниже 35%.

Кроме того, 75% опрошенных считают, что страна движется в неправильном направлении. Это самый высокий процент с 1992 года, если посмотреть на опрос Marist и аналогичный вопрос из опроса Washington Post / ABC.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди, а также о том,  что Маколей Калкин отреагировал на предложение вырезать Дональда Трампа из фильма "Один дома 2".



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Источник: https://www.npr.org/2021/01/19/957869001/poll-most-americans-think-trump-will-be-remembered-as-a-subpar-president
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