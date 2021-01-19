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Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди (фото)

Мелания Трамп формально не передала должность первой леди Джилл Байден

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня первая леди США Мелания Трамп прощается со своей должностью и Белым домом. Она уже опубликовала прощальное обращение в своем Твиттере.

Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди (фото)

Мелания Трамп не передала должность первой леди Джилл Байден. Фото: 24 канал

На видео жена президента США призывает американцев стать одним целым и найти то, что их объединяет. Также женщина сообщила, что ей было за честь "представлять американский народ за рубежом".

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Следующей первой леди должна стать Джилл Байден. По традиции Мелания должна передать ей власть над Белым домом. Для этого влиятельные женщины должны встретиться и прогуляться в саду, пообщаться и выпить вместе чая. Однако, как сообщает американский ресурс CNN такой встречи не произошло. Мелания отказалась приглашать Джилл на встречу.

Это первый случай в истории США, когда традиция была нарушена. В свое время Мишель Обама пригласила Меланию Трамп, чтобы доверить ей должность первой леди. Соответственно, Мишель также получила благословение во время подобной встречи с Лорой Буш.

Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди (фото) - фото 2
Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди (фото) - фото 3
Мелания Трамп прощается с Белым домом: какие традиции нарушила первая леди (фото) - фото 4

Пока неизвестно, почему Мелания отказалась продолжать многолетний обычай.

Напомним, что будущая первая леди Джилл Байден настолько скромная, что большинство даже не знает ее истории и поступков, которые, безусловно, заслуживают внимания. Женщина работает преподавателем, занимается благотворительностью и помогает больным в психиатрической больнице. Подробности об этой личности можете прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, что Дональд Трамп  покинет кабинет Белого дома до передачи полномочий Джо Байдену. Он также нарушил традицию, когда главы овального кабинета формально передают друг другу полномочия. Кроме того, Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принятия присяги следующим президентом.



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/11/10/politics/donald-trump-transition-biden-block/index.html
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